بالفيديو| جورج وسوف يطلب يد فتاة لشاب من جمهورة في حفل بلبنان

جورج وسوف
أقام المطرب جورج وسوف أمس حفل ضمن مهرجانات قرطبة، واستقبله الجمهور بحماسة شديدة وردّدوا معه أغنياته حتى ما بعد منتصف الليل، وفقا لصحيفة "النهار".
واستغل شاب خلال السهرة "وسوف"، وطلب الزواج من حبيبته حيث تقدم إلى المسرح وقال: "اسمها ستيفاني، أريدكَ أن تخطبها لي"، فما كان من المطرب إلا أن استجاب لطلبه على طريقته الطريفة.
وعندما ذهبت الشابة ستيفاني إلى المسرح، سألها ممازحاً: "رح تقبلي بهالخالص المنتهي عريساً لكِ"، فأجابت بـ"نعم"، وسط تصفيق الجمهور وعناق العروسين.
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