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القبض على رجل تجرد من ملابسه وحاول الانتحار قفزا من سور مدرسة

اليوم PM 03:58
القبض على رجل تجرد من ملابسه وحاول الانتحار قفزا من سور مدرسة

القبض على رجل تجرد من ملابسه وحاول الانتحار قفزا من سور مدرسة

كتب: الوطن

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يتعامل رجال الشرطة في معظم دول العالم مع محاولات الانتحار بمختلف طرقها، وفي الكثير من الأحيان يتمكنون من إثناء المقدم على الانتحار عن هذا الأمر، لكن ما تعرض له رجال الشرطة في الكويت مع رجل حاول االنتحار كان طريفا للغاية، حيث قرر الرجل الانتحار "عاريا".

وبحسب صحيفة "صدى" السعودية، تجرد الكويتي البالغ من العمر 30 عامًا في منطقة خيطان من ملابسه، وصعد إلى سور مدرسة خاصة في حالة غير طبيعية وعار تماما، حيث حاول الانتحار قفزا من أعلى السور، فيما نجحت الجهات الأمنية في القبض عليه.

وتلقت الداخلية الكويتية، أمس الأحد، بلاغا من إدارة مدرسة خاصة، يفيد بأن الهيئة التدريسية فوجئت بشخص عار بشكل كامل متواجدا على سور المدرسة ويلوح بالانتحار، فيما توجه رجال الأمن لموقع البلاغ وتمكنوا من إقناع الرجل بالعدول عن فكرة الانتحار.

وتم إنزال مرتكب الواقعة من أعلى السور وتغطية جسدع العار وإدخالة عربة الدورية، بينما لم يتمكن رجال الأمن من معرفة السبب الذي دفعه للإقدام على فعلته، حيث لم يكن يستطيع التحدث وتم نقله للمستشفى.

ويواجه الرجل تهم الشروع في الانتحار وخدش الحياء العام والسكر البين وإقلاق الراحة.

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