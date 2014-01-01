مغني تركي يبتكر طريقة جديدة لدخول إحدى حفلاته.. تعرف عليها

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منذ 49 دقيقة
مغني تركي "ينزل" من السماء لإحياء حفلة

مغني تركي "ينزل" من السماء لإحياء حفلة

كتب: وكالات

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قرر نجم موسيقى الروك التركي هايكو جيبكين ابتكار طريقة جديدة للدخول إلى منصة العرض لإحياء حفلة حيث هبط من السماء.

وفوجئ الجمهور في مهرجان زايتينيلي لموسيقى الروك بمحافظة باليكسير، أمس، بالمطرب الشهير مستقلا مظلة، وقادما من السماء، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية وقفز المغني من طائرة على ارتفاع ألف متر وهبط على البوابة الأمامية لمنطقة المهرجان بمظله.

وقال جيبكين للصحفيين: "أعتقد أن قلوب المشجعين الصاخبة وصلواتهم ستجعلني أكثر مرونة"، مضيفًا أنه وعدهم بأنه سيصل إلى حفلة موسيقية بالمظلة يومًا ما ووجه المغني الشكر لجمعية الطيران التركية لمساعدتها على تحقيق هذه المهمة.

ومن الملفت أن جيبكين كان قد أنتج برنامجا بعنوان إكستريم سكاي دايف أو"القفز المظلي" عام 2014، حيث كان يركز على تجارب المشاهير على القفز بالمظلات.

ويذكر أن جيبكين ذو الأصول الأرمنية هو أحد أهم مقدمي فن الميتال والروك في تركيا، وهو مغني و موسيقي وعازف كيبورد ومؤسس فرقة فن الميتال وانطلق مهرجان زايتينيلي في 29 أغسطس على شاطئ زايتينيلي داليان، حيث استقبل عشرات الآلاف من محبي الموسيقى في يومه الأول.

واحتضن المهرجان ما يقرب من 100 موسيقي من مختلف أنحاء العالم.

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