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على طريقة أسامة في "الرحلة".. رجل يحتجز زوجته عامين ويهددها بالقتل

اليوم PM 02:16
على طريقة "الرحلة".. رجل يحتجز زوجته لمدة عامين وهددها بالقتل إذا هربت

على طريقة "الرحلة".. رجل يحتجز زوجته لمدة عامين وهددها بالقتل إذا هربت

كتب: الوطن

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على طريقة مسلسل الرحلة، الذي أذيع في رمضان الماضي، احتجز رجل زوجته، لمدة عامين بعدما هددها بالقتل بالسكين إذا هربت.

لمدة عامين، ظلت "يرفي كروكيت"، تحت سيطرة حبيبها "ماثيو تيبل"، بعدما أقنعها أن تعيش في شقة ببريدجند في الدنمارك، وعندما ذهبت معه أخبرها بأنه يريد أن يموتا مثل روميو وجولييت فاحتجزها، وهددها بالقتل إذا فكرة في الهرب.

مثلما فعل أسامة مع زوجته رانيا بالمسلسل، فكان "ماثيو"،  يراقب حبيبته بشكل مرضي، حتى أنه كان يطعمها ويذهب معها إلى المرحاض، وحينما يأتي وقت النوم كان يجبرها على النوم عارية.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، في صباح أحد الأيام أخبرها بأنه اقترب موعد الموت، وأنه قرر أن يموتا كروميو وجولييت، الذي قتلت فيها جولييت نفسها بالسيف وشرب فيها روميو السم ليموتا الاثنين بجانب بعضهما.

رغم معانتها من متلازمة "اسبريجر"، قررت الفتاة أن تهرب منه، وبالفعل تمكنت من الهرب، وأبلغت الشرطة التي حولته إلى مصحة عقلية.

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