ظاهرة فلكية جديدة يشهدها العالم العربي هذا الشهر

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اليوم PM 12:53
ظاهرة كونية جديدة يشهدها العالم العربي هذا الشهر

ظاهرة كونية جديدة يشهدها العالم العربي هذا الشهر

كتب: الوطن

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العديد من الظواهر الفلكية تحدث في الكون الفسيح، وكانت سماء العالم العربي هذا العام على موعد مع أكثر من ظاهرة يبحث عنها عشان الفلك والنجوم والكواكب، وتستمر تلك الظواهر خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث لا يزال الراصدين للسماء في السعودية والمنطقة العربية لديهم الفرصة لرؤية كوكبي زحل والمريخ بعد غروب الشمس وبداية الليل في شهر سبتمبر حيث يصل زحل إلى أعلى نقطة في السماء بعد غروب الشمس ثم المريخ بعد ساعتين.

ووفقا لما ذكرته "الجمعية الفلكية بجدة"، في بيان لرئسها الدكتور ماجد أبو زهرة، سيبقى كوكب زحل في قبة السماء حتى الساعة الواحدة صباحًا في أوائل سبتمبر، وبحلول نهاية الشهر سيغرب عند حوالي الساعة 11 مساءً، وسوف يتبع كوكب المريخ زحل تحت الأفق الغربي بعد ساعتين تقريباً، أما في المناطق في خطوط العرض المعتدلة في نصف الكرة الجنوبي، سيبقى كلا من كوكب زحل والمريخ حتى بعد منتصف الليل.

وأضاف بيان الجمعية أنه يمكن التفريق بين المريخ وزحل من خلال اللون، فالمريخ له لون ضارب إلى الحمرة في حين يبدو زحل ذهبي اللون، وعند الاستعانة بالمناظر يمكن رؤية تلك الألوان بشكل أفضل من العين المجردة.

وخلال هذا الشهر سيلتقي القمر مع زحل في 17 سبتمبر أو بالقرب منه ومع كوكب المريخ في 19 سبتمبر أو بالقرب منه.

في الوقت الحاضر، يتألق كل من زحل والمريخ بشكل أكثر إشراقاً من نجم من المرتبة الأولى، ومع ذلك فالمريخ أكثر إشراقا من زحل، وكان زحل بلغ قمة لمعانه في تقابل 27 يونيو، وبلغ المريخ قمة لمعانه في تقابل 27 يوليو.

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