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بالصور| لقطات مرعبة ستجعلك تفكر قبل أن تجلس على المرحاض

بالصور| لقطات مرعبة ستجعلك تفكر قبل أن تجلس على المرحاض

بالصور| لقطات مرعبة ستجعلك تفكر قبل أن تجلس على المرحاض

اليوم PM 12:48
فيديو مرعب سيجعلك تفكر قبل أن تجلس على المرحاض

فيديو مرعب سيجعلك تفكر قبل أن تجلس على المرحاض

كتب: الوطن

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نشرت صحيفة "ديلي ميل"، لقطات مروعة، تفكر كثيرا قبل الجلوس على المرحاض، حيث ظهر في صور الصحيفة "ثعبان الماء"، الذي يعرف علميًا باسم "البيثون"، وهو أحد فصائل الثعابين التي تفضل العيش في المرحاض.

وأطلق مدرب ثعابين من ذوي الخبرة، حملة تحذيرية على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل توعية الآخرين بضرورة فحص المرحاض قبل الجلوس عليه، خاصة في هذا الوقت من العام في أستراليا، بعدما تلقى صورًا من أحد الأشخاص الذي عثر على "ثعبان الماء" في المرحاض الخاص به.

وكتب الرجل من Cairns Snake Removalist، في أحد المنشورات عبر صفحته على "فيسبوك": "تحقق دائما قبل أن تجلس.. كل عام في موسم الجفاف نحصل على ثعابين في دورات المياه"، مشيرًا إلى أنه من الأفضل دائمًا الاتصال بمهني عندما العثور على الثعبان في أي مكان في المنزل.

وعبّر القراء عن خوفهم من الوضع، حيث أشار البعض إلى أن العثور على "ثعبان الماء"، داخل المرحاض هو "أسوأ كابوس لهم".

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