بالصور| "جثث عارية" تثير الرعب في روسيا بسبب "قاتل الحقيبة السوداء"

بعدما عثرت الشرطة الروسية على "جثتين عاريتين" داخل حقائب سوداء في أماكن مهجورة ومنفصلة داخل العاصمة موسكو، انتشر مصطلح "قاتل الحقيبة السوداء" وأصبح مصدر رعب في العاصمة الروسية.

يفصل بين العثور على الجثتين بالحقائب السوداء ما يقرب من ثلاثة أسابيع، وهو ما سبب حالة ذعر من الخوف من حالة السكون، التي يدخل فيها الجاني الذي أطلق عليه لقب "قاتل الحقيبة السوداء"، قبل أن يقتل ضحيته التالية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم يتمكن خبراء الطب الشرعي من اكتشاف سبب الوفاة في الحالتين، وأكدوا أن هناك أوجه تشابه بين الحادثتين المروعتين، كما ذكرت الشرطة في بيانها، أن هوية الضحيتين غير معروفة حتى الآن، ففي الحادثة الأولى عثر على حقيبة في حارة "كرايملين كاديتس" بالقرب من مركز تجاري كبير في ليوبلينو جنوب شرق موسكو.

ووفقا لتقارير محلية، كانت المرأة عارية تمامًا، لكن لم تكن هناك علامات على حدوث أعمال عنف أو اغتصاب، ويعتقد أن عمرها يتراوح بين 18 و25 ولديها وشم مميز على ظهرها.