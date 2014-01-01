لماذا حرمت فايزة كمال من الشهرة؟.. "رشوة جنسية" هي السبب

ملامح بسيطة هادئة، وأداء بسيط تمتعت به على الشاشة وميزها عن كثير من النجوم، إنها فايزة كمال التي اقتحمت مجال الفن، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة خاصة التاريخية، ورغم تألقها ومشاركتها في الكثير من الأعمال، إلا أنها لم تكن نجمة صف أول، وهو ما كشف عن أسبابه زوجها الكاتب المسرحي مراد منير.

وكتب منير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لماذا لم تصبح فايزة كمال نجمة النجوم؟ رغم أنها كانت بمقاييس فن التمثيل عبقرية نادرة.. مدربة تدريبا رفيعا على يد أعظم أساتذة التمثيل.. وقلبها يشع بموهبة فذة".

وأضاف: "جلست البنت أمام أكبر موزع سعودي كان يسيطر على السوق وقتها".

وتابع: "أخرج مفتاح شقة 600 متر في برج مهول وعقد بيع وقال لها.. هادي شجتك.. ليش تسكني بروكسى؟.. بهتت البنت.. بس دي شقة غالية وأنا.. قاطعها.. ما حتدفعي شي.. بعرف أنك متزوجة.. ما كلهم متزوجين يا فايزة.. دفعت زوزة العقد والمفتاح بقلة أدب لذيذة في وش الراجل وقالت بهدوء.. بس أنا متجوزة راجل.. ما جولنا شي.. أكملت حبيبتي.. وأنت مش راجل لما تعرض عليا العرض ده.. حين خرجت فايزة من مكتب الأخ، كان قد أصدر أوامره لكل شركات الإنتاج بإغلاق الميه والنور في وش فايزة لسنوات".

وأنهى حديثه قائلا: "دى حكاية من حكايات سأرويها متتابعة.. حكايات تضحك وتبكي.. أنا لا أحكي عن فايزة.. أحكي عن أزمان عشناها ويعيشها فنانون عباقرة أضاعهم زمن عبثي ووطن يفرط في موهبة أجمل ولاده.. من كتابي.. الغجري.. مذكرات مخرج مسرحي".

وعرفت فايزة بمشاركتها المتعددة في المسلسلات الدينية والتاريخية، ومن أشهر أعمالها: "رأفت الهجان، المال والبنون، عصر الأئمة، نسر الشرق، ملكة في المنفى".

توفيت فايزة كمال، في عام 2014 عن عمر يناهز 52 عامًا بعد صراع مع سرطان الكبد.