بينها الموسيقى وتحدي النفس.. 8 أساليب لتقوية قدراتك العقلية

"الذاكرة تضعف مع تقدم العمر وتتراجع معها القدرات المعرفية، مثل التفكير المنطقي والاستجابة"، معلومة معروفة ومتداولة، إذ نواجه باستمرار صعوبة بالغة في استذكار اسم شخص ما أو مكان ما مع التقدم في العمر، وقت الحاجة إليه، لكن ما زال الأمل موجودا، إذ أن هناك طرق لتنشيط المخ، وبحسب موقع "بي بي سي" فإذا كنت ترغب في تعزيز قدراتك العقلية، فاستعد لتمرينات عقلية من خلال النصائح والأساليب التالية:

- ممارسة الرياضة تجعل مخك يكبر

فممارسة الرياضة تزيد من نقاط الاشتباك العصبي، وهو ما يزيد من الوصلات العصبية داخل المخ، ومن ثَمَ تتكون خلايا إضافية جديدة، كما أن الحالة الصحية الجيدة للقلب والأوعية الدموية تضمن وصول كميات أكبر من الأكسجين والجلوكوز إلى المخ، وتساعد على التخلص من أي مواد سامة فيه.

ويمكنك تحصيل فائدة أكبر بممارسة الرياضة في مكان مفتوح، إذ يؤدي هذا إلى زيادة فيتامين "د" في الجسم، و احرص على الجمع بين التمرينات الرياضية واستكشاف بيئة جديدة أو استحداث طرق جديدة لإنجاز المهام أو مشاركة أفكارك مع الغير، بهذه الطريقة يكون من الأرجح أن تُشكل الخلايا الجديدة دائرة محكمة.

- تحرك وأنت تقوم بالحفظ

ينتمي هذا الأسلوب إلى عالم التمثيل، إذ يلجأ الممثلون إلى التحرك أثناء مطالعة وحفظ أدوارهم، وهو ما قامت بتأييده أبحاث علمية، فالحركة أثناء محاولة دراسة مادة ما، تزيد احتمال بقاء المعلومة في الذاكرة.

- تناول الأطعمة المفيدة للمخ

يذهب 20% مما تتناوله من السكر والطاقة إلى المخ، وهو ما يجعله معتمدا كليا على مستويات الجلوكوز في الجسم، إذا لم يتم التحكم في مستويات السكر، سيزيد شعور التشويش في دماغك، ويؤدي تناول الأطعمة التي يحبها المرء إلى إفراز الجسم مركب "الدوبامين" في قسم المكافأة بالمخ، وهو السبب في سعادة الشخص عندما يتناول ما يحب من الطعام.

مع ذلك عليك الاعتناء بأمعائك أيضا، لا المخ فقط، فهناك نحو مئة تريليون نوع من الميكروبات في الجهاز الهضمي البشري والمتصل بالمخ من خلال ما يُعرف باسم محور الدماغ المعوي، وعادة ما يُشار إلى الأمعاء بوصفها "المخ الثاني".

ويساعد اتباع نظام غذائي صحي في الحفاظ على حالة من التناغم في عمل الميكروبات والحفاظ على صحة المخ.

- ابعد عن الواقع

هناك بعض الضغوط التي يواجهها الإنسان تعد ضرورية لأنها تساعد في التعامل بسرعة مع الطوارئ، وتؤدي مواجهة الضغوط إلى إفراز هرمون "الكورتيزول"، الذي من شأنه توليد الطاقة والمساعدة على التركيز، لكن طول فترة القلق وارتفاع مستويات الضغط من الأمور الضارة بالمخ، لذا علينا أن نتعلم كيفية الابتعاد عن الواقع بين الحين والآخر، كي نمنح قسطا من الراحة لهذا الجزء من الدماغ.

ويعد الابتعاد عن الواقع بمثابة تمرين لجزء آخر في المخ، فهناك جزء من المخ مسؤول عن أحلام اليقظة، وهو يلعب دورا مهما في تعزيز الذاكرة ومن خلال الابتعاد عن الواقع المحيط، ينشط هذا الجزء ويؤدي عمله.

- ابحث عن طريقة جديدة تتحدى بها نفسك

من الأساليب البارزة لتقوية المخ أن تتحداه من خلال تعلم أو فعل أمرا جديدا، أو أن تمارس بأنشطة جديدة مثل تعلم لغة جديدة أو حضور دروس في الفن أن تقوم بتعزيز مرونة المخ.

- استمع للموسيقى

تشير أدلة علمية إلى أن الموسيقى تحفز المخ على نحو مميز، فإذا طالعت رسم المخ لأي شخص أثناء استماعه إلى الموسيقى أو عزفه لها، تجد أن المخ بأكمله تقريبا في حالة نشاط.

وقد تقوم الموسيقى أيضا بتعزيز القدرات المعرفية، وغالبا ما تكون الذاكرة الموسيقية هي الأكثر ثباتا في المخ، وآخر ما يمكن أن ينساه الإنسان إذا أصيب بأمراض مثل "العته".

- قم بالاستذكار قبل النوم

عندما تتعلم أمرا جديدا في النهار، يتكون اتصال بين الخلايا العصبية في الدماغ، وعندما تخلد إلى النوم يُعزز هذا الاتصال، ويدخل ما تعلمته في الذاكرة وبالتالي فإن النوم فترة مهمة جدا لتقوية المخ، وإذا منحت شخصا ما نصا لحفظه قبل أن يخلد للنوم، فإن فرص تذكره النص ستكون أفضل في الصباح التالي عما إذا منحته النص في الصباح، وطلبت منه أن يردده في المساء.

- استيقظ من النوم بطريقة صحيحة

الجميع يعلم جيدا بأن النوم مهم، فأقل من خمس ساعات من النوم لا تكون كافية لتنشيط المخ، وأكثر من عشر ساعات قد تؤدي إلى الشعور بشيء من الغثيان، لكن الأمر الذي يساعد على ضبط أداء المخ خلال اليوم هو الطريقة التي تقوم بها للاستيقاظ من النوم.

الأسلوب المثالي هو النوم في غرفة مظلمة، والتعرض التدريجي للضوء مع الاستيقاظ، وبهذا، يتسرب الضوء عبر الجفن بحيث يستحث هرمون "الكورتيزول" وتؤثر كمية "الكورتيزول" المفرزة، حين تستيقظ على مستوى كفاءة المخ خلال اليوم.