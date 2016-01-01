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بالفيديو| "عقارب على الوجه واللسان".. أغرب طقس عبادة في الهند

اليوم AM 03:46
"عقارب سامة على الوجه واللسان".. أغرب طقس عبادة في الهند

"عقارب سامة على الوجه واللسان".. أغرب طقس عبادة في الهند

كتب: مصطفى الصبري

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لا يجرؤ معظم الناس على لمس عقرب، لكن في قرية هندية صغيرة، يبحث الناس عن العناكب والعقارب السامة ويضعونها على وجوههم، أو في أفواههم، كجزء من طقوس عبادة.

يعبد معظم شعب "كانداكور" الذي يعيش في ولاية "كارناتاكا" الهندية آلهة العقرب، رجال ونساء وأطفال، حسب موقع "oddity central".

يصطف الجميع في طابور يدعى "تشيلينا بيتا" ويصلون إلى معبودهم، حيث يقدمون الملابس وجوز الهند والزيوت كقرابين، ويصلون من أجل الصحة الجيدة والازدهار.

وبعد اكتمال هذه الطقوس، يبدأ الجميع بالبحث عن العقارب للعب بها.

يقول مقال صدر عام 2016 عن موقع "الهند اليوم"، إن العقارب تظهر بالآلاف فقط في هذا اليوم، ولا توجد بأعداد كبيرة كهذه في أي يوم آخر.

يلتقط الناس العقارب دون أن يظهروا أي علامات خوف، ثم يدعونهم يزحفون على أيديهم وأقدامهم وحتى وجوههم، وأشجع المصلين يضعون هذه المخلوقات الخطرة في أفواههم، مقتنعين بأن الإله سيحميهم.

وتعتقد بعض المصادر أنه لم تكن هناك تقارير عن لسعات عقارب لأي شخص في هذه الولاية على مر السنين، وبالرغم من أن هذا يبدو مستحيلاً، تشير معظم المصادر إلى أن عدد اللسعات كان منخفضًا للغاية، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات على الإطلاق في هذا المهرجان الغريب.

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