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إبراهيم نور الدين.. بطل الأخطاء التحكيمية

اليوم AM 03:00
الحكم ابراهيم نور الدين

الحكم ابراهيم نور الدين

كتب: رامي الجزيري

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يشاهد الجميع الأخطاء التحكيمية في أكبر المباريات والنهائيات الأوروبية، ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو "فار" حتى تحد منها، إلا أن الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري تأخذ سياقا منفصلا وتتسبب في غضب واعتراضات كبيرة من قبل الجمهور والخبراء.

وأثار الحكم المصري إبراهيم نور الدين الجدل في أكثر من مناسبة آخرها مباراة الأهلي، أمام الإنتاج الحربي والذي حرم فيها الأهلي من هدف صحيح بداعي التسلل وضربة جزاء واضحة.

وأوضح أحمد الشناوي، محلل الأداء التحكيمي في قناة "أون سبورت"، أن هدف الأهلي الملغى في شباك الإنتاج الحربي بداعي التسلل صحيح مئة بالمئة، وقرار الحكم ليس صحيحا.

وأضاف: "اللقطة سهلة للحكم بسبب المسافة الكبيرة في اللعبة ووجود خط منطقة الجزاء أيضا".

كما أكد الخبير التحكيمي أن هناك ضربة جزاء لوليد أزارو في الشوط الأول للمباراة لم تحتسب.

وعبر عشاق المارد الأحمر عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الأخطاء التحكيمية التي تغير سير المباراة خاصة أن المنافسة قوية هذا الموسم ولا تحتمل خسارة نقاط بسبب الأخطاء.

كما يعد الحكم المصري إبراهيم نور الدين صاحب اللقطة الأشهر في البطولة العربية النسخة الماضية بعد تعدي لاعبي الفيصلي الأردني عليه بالضرب المبرح بعد خسارتهم المباراة أمام الترجي التونسي بنتيجة 3-2 وكان الهدف الثالث للترجي مشكوكا في صحته.

وفي مباراة جمعت النادي الأهلي ومصر المقاصة فاز بها المارد الأحمر بضربة جزاء غير صحيحة احتسبها إبراهيم نور الدين، إلا ان صحيفة "آس" الإسبانية وصفتها بالأسوأ في التاريخ.

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