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تسريحة شعر تحول قط إلى "بوب مارلي"

اليوم PM 05:31
القط مارلي

القط مارلي

كتب: رنا علي

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تخلى عنه صاحبه، وتركه في الشارع يواجه مصيره ويتعايش مثله مثل باقية "قطط الشوارع"، لكن الأمر لم يكن بتلك السهولة، عندما عثر ملجأ للحيوانات الأليفة في ولاية نيفادا الأمريكية على قط رمادي يعاني من عدم قدرته على الحركة بسبب غزارة "شعره المجعد" الذي كان يحمل العديد من الأوساخ والأمراض كادت أن تقتله.

"بوب مارلي" الاسم الذي أطلقه ليج بيكوفيتش، المشرف على مأوى "دوجلاس كاونتي" لرعاية الحيوانات الأليفة، على القط الرمادي عندما انقذه، لأن شعره الكثيف كان مجعدًا بطريقة تشبه تسريحة شعر ملك موسيقى "الريجي" الشهير "بوب مارلي"، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان القط مصابا بالتقرحات والفطريات نتيجة للأوساخ والأتربة الناتجة عن تشابك شعره مما سبب له آلام شديد في جسده، وتابع بيكوفيتش "كنا نضطر لوضع الطعام والمياه أمامه بشكل قريب جدًا حتى يتمكن من الأكل".

4.5 أرطال، وزن الفرو الذي قام طبيب المأوي البيطري بإزالته عن جسد "مارلي"، لكن شعره لم يكن المشكلة الوحيدة حيث يعاني القط الأليف من "السمنة المفرطة" التي تمنعه من الحركة بشكل طبيعي، لكن سيحرص المأوى على دفع "مارلي" لاتباع "دايت" مناسب بجانب ممارسة رياضة الجري ليفقد الكثير من وزنه، ووفقا لـ"ديلي ميل" حصل القط مؤخرا على عائلة "لطيفة" قررت أن تتبناه، وقال أحد أفرادها: "نحن سعداء بالحصول عليه، مارلي سيشكل إضافة مميزة لعائلتنا".

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