بالفيديو| سلحفاة تفوز على أرنب في الجري وتحقق قصة "الأسطورة"

اشتهرت القصة الطريفة المعروفة بـ"الأسطورة"، في مراحل الطفولة لدى الآلاف من الأشخاص حول العالم، والتي تروي سباق للجري بين سلحفاة وأرنب، بإحدى الغابات وفوز السلحفاة على الأرنب.

وكان يجرى تداول تلك القصة، وتدريسها ببعض المناهج، كنوع من نشر بعض القيم الاجتماعية وبثها للأطفال، ولكن مع مرور السنين تحولت الأسطورة إلى حقيقة، وشهدها الكثير من الأشخاص على أرض الواقع.

بعدما نشر مجموعة من الأشخاص مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في أثناء إجرائهم لسباق جري بين سلحفاة وأرنب، وكانت خطوات السلحفاة بطيئة للغاية في بداية السباق، ولكن فوجىْ الجميع وكأن شيئًا ما حدث في منتصف الطريق، وتوقف الأرنب فجأة بعد الوصول إلى الجزء الأوسط من السباق، وفقًا لما ذكر موقع "trendszilla".

وحث المشاهدون الأرنب على الاستمرار، ولكن بقيت خطواته متوقفة، وأخذت السلحفاة في الاستمرار نحو خط النهاية، حتى وصلت بالفعل وتفوقت على الأرنب وحصدت اللقب منه وسط دهشة الجميع.