بالصور| أم كندية: كنت أتعيش مع "شبح طفل صغير" في منزل واحد

أصيبت أم لـ3 أطفال، بالرعب، عندما رأت "شبح طفل صغير" في نافذة شقتها القديمة، عندما كانت تبحث عن صور لها عبر الإنترنت.

وكانت "هيلي"، أبنتها، تخبرها عن صبي صغير، قفز على السرير معها، لكن الأم "إيلين ماكمونجل"، 31 عاما، أخبرتها بأنه صديق خيالي، اعتقادًا منها أن أبنتها خيالها واسع كباقي الأطفال.

صُدمت "إيلين"، من "هاملتون"، في كندا، عندما اكتشفت وجه صبي صغير في نافذة شقتها القديمة، في إحدى الصور القديمة، لها مع ابنتها على موقع التواصل الإجتماعي، وكانت "إيلين" تعتقد أن هناك أحداث خوارق في الشقة، فعندما تنطفئ الأضواء وتعود إلى المنزل تجد أن ممتلكاتها قد تحركت من مكانها.

كما قامت "إيلين"، بالبحث عن منزلها القديم على "جوجل" صدمت بصورة ظهر بها نفس وجه الطفل الصغير في النافذة.