بلاي ليست| في يوم ميلاد محمود الشريف: "تلات سلامات"

هو واحد من أشهر ملحني العصر الذهبي لزمن الفن الجميل، حيث ساعدته نشأته على حلقات الذكر وأغاني الأفراح، بجانب الكُتاب وحفظ القرآن، في بناء مخيلة موسيقية واسعة لدى محمود الشريف حتى تدرب على الموسيقى والفن.

واقتحم المجال حيث كون دويتو رائع مع الفنان محمد عبدالمطلب، لحن له معظم أغانيه حتى أن علاقة الصداقة القوية بينهما وصلت إلى أن تزوج شقيقة عبدالمطلب.

ولمع الشريف الذي ولد في 2 سبتمبر 1912، كثيرا خصوصا بعد أن تزوج الفنانة أم كلثوم، وله الكثير من الأغاني التي لحنها وتعد من أشهر الأغاني في تاريخ الفن.

وتقدم "الوطن" "بلاي ليست" لأشهر أغاني الشريف:

- الله أكبر فوق كيد المعتدي

- عبد المطلب "رمضان جانا"

- يا أهل المحبة

-عبد الغني السيد "على الحلوة والمرة"

- "حبينا بعضنا" لشادية

- "شبكت قلبي"

- عبد الحليم حافظ "يا سيدي أمرك"

- "حلو وكداب"

- نجاة الصغيرة "أوصفولي الحب"

- صباح "شـمس وقمرين"

- وردة " على بختنا"

- كارم محمود "على شط بحر الهوى"

- محمد قنديل "تلات سلامات"

- هدى سلطان "فاتوا الحلوين"