بلاي ليست| في يوم ميلاد محمود الشريف: "تلات سلامات"

هو واحد من أشهر ملحني العصر الذهبي لزمن الفن الجميل، حيث ساعدته نشأته على حلقات الذكر وأغاني الأفراح، بجانب الكُتاب وحفظ القرآن، في بناء مخيلة موسيقية واسعة لدى محمود الشريف حتى تدرب على الموسيقى والفن.
واقتحم المجال حيث كون دويتو رائع مع الفنان محمد عبدالمطلب، لحن له معظم أغانيه حتى أن علاقة الصداقة القوية بينهما وصلت إلى أن تزوج شقيقة عبدالمطلب.
ولمع الشريف الذي ولد في 2 سبتمبر 1912، كثيرا خصوصا بعد أن تزوج الفنانة أم كلثوم، وله الكثير من الأغاني التي لحنها وتعد من أشهر الأغاني في تاريخ الفن.
تعليقات الفيسبوك