بالفيديو| شجار عنيف داخل مترو في بريطانيا بسبب "ساندويتش"

اندلع شجار داخل قطار كان متجها من لندن إلى برمنجهام في بريطانيا، على خلفية مشادة كلامية نشبت عقب مزاعم بأن امرأة ألقت بـ"ساندويتش" على ركاب آخرين.

وثقت الواقعة في مقطع فيديو، نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويظهر ملاسنة كلامية بين امرأتين، ما لبث أن تطور الأمر بينهما إلى عراك شاركت فيه المرأتان كل واحدة إلى جانب صديقها ليتبادل الأربعة اللكمات والصفعات والشتائم.

ووفقا لـ"يورو نيوز"، كانت المرأة التي قامت برمي الـ"ساندويتش" على الرجل هددته في البداية بأن تخلع شعرها المستعار لتقوم بضربه بشكل متواصل إلى نهاية الأسبوع المقبل.

ومن المرجح أن الأشخاص الذين بدأوا القتال كانوا في طريقهم إلى منازلهم، من كرنفال نوتينغ هيل الذي أقيم في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال متحدث باسم شرطة النقل البريطانية: "نحن على دراية بالتصوير الذي يتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار اعتداء على متن قطار تشيلتيرن"، مشيراً إلى أن الشرطة تحقق الآن في الأمر، موضحا أن الواقعة كانت حوالي الساعة 9:50 دقيقة من مساء يوم 27 أغسطس الجاري.