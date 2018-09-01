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بدرية طلبة توجه رسالة لرضوى الشربيني: "عيب تسخني البنات على الولاد"

اليوم AM 12:22
بدرية طلبة

بدرية طلبة

كتب: مصطفى الصبري

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عبر فيديو نشرته على حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام، وجهت الممثلة بدرية طلبة، بصحبة الشاب الكوميديان علي غزلان، رسالة للمذيعة رضوى الشربيني، التي أثارت جدلا واسعا بسبب برنامجها الذي تطرح فيه وجهات نظرها عن الرجال.

رسالة بدرية وغزلان جاءت ردا على أبرز نصائح رضوى لبعض الفتيات بعمل "بلوك" للرجال في حال الاختلاف معهم.

وقالت الفنانة بدرية طلبة من خلال الفيديو: "جرى إيه يا رضوى، الشاب من دول يقوم من النوم على ريقة يلاقي اتعمله بلوك".

وتابعت بأن: "عيب تسخني البنات على الولاد يا رضوى، حرام عليكي تقهريهم، يعني إيه اعملى بلوك على واتس أب، على انستجرام،  حرام عليكي يا رضوى، عاوزين نجوز البنات ونسترهم، فيه رطرطة في عدد البنات".

وأضافت بدرية طلبة، مازحة "كل ما أقابل شاب يقولي اتعملي بلوك، ليه يا رضوى، إنت خلتيني عملت بلوك لجوزي يا رضوى".

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