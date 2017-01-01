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احذر تناول النعناع في هذه الحالات.. يسبب حرقة المعدة وارتجاع المرئ

اليوم PM 05:22
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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نبه خبراء وأطباء من تناول الأعشاب العطرية بشكل عشوائي رغم فوائد بعضها الكبيرة وأشاروا إلى أن في بعض الحالات يمكن استخدام هذه الأعشاب المفيدة يكون ضاراً ومؤذياً، ومن ضمنها "النعناع".

ووفقا لموقع "ديلي ميديكال" ذكر أنه يجب أن تكون على بينة من الاستخدام السليم للنعناع وعلى دراية بموانع الاستعمال، إذ يمكن أن يسبب بعض التأثيرات الجانبية، رغم أنه يساعد في تخفيف معظم أنواع عسر الهضم، إلا أنه يمكن أن يسبب حرقة المعدة وارتجاع المريء في حال المبالغة فيه.

وتناول النعناع دون غلاف مبطن يرخي العضلة العاصرة التي تحافظ على أحماض المعدة من العودة إلى المريء، وبسبب هذا لن يسبب النعناع أي راحة لمعدتك، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ورغم أنه يخفف من حالة الإسهال ولكنه أيضاً قد يجعل الإمساك أسوأ، وحذرت المواقع من إعطاء النعناع للرضيع أو الطفل الصغير، فالمينثول في النعناع يمكن أن يسبب حرقانا في الفم، وزيت النعناع المطبق على الوجه يمكن أن يسبب الاختناق أو مشكلات تنفسية تهدد الحياة.

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