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بعد ضبطه بالفيديو.. أسقف يعتذر لمغنية أمريكية بسبب "لمسها"

اليوم PM 03:47
الأسقف تشارلز إليس الثالث والمغنية أريانا غراندي

الأسقف تشارلز إليس الثالث والمغنية أريانا غراندي

كتب: وكالات

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على الرغم من أن جنازة مغنية السول الأمريكية الراحلة أريثا فرانكلين حظت على اهتمام عالمي، إلا أن حدثا آخر أثار الجدل بخصوصها، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الطريقة التي وضع فيها الأسقف الذي قاد الجنازة، يده على منطقة حساسة من جسد المغنية أريانا جراندي، وتم ضبطه بالفيديو.

وانتشر مقطع فيديو للأسقف تشارلز إليس الثالث، وهو يجري حوارا مع "جراندي"، التي قدمت أغنية لفرانكلين خلال الجنازة تخليدا لذكراها، وخلال الحوار، احتضنها الأسقف ولف يده حول ظهرها، وصولا إلى صدرها، مما أشعل الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي وأدى لانتشار هاشتاج #RespectAriana  (احترم جراندي).

ورد الأسقف على الجدل بالاعتذار من "جراندي" بسبب طريقة لمسها "غير المتعمدة"، وبسبب مزحة ألقاها بشأن اسمها وقال: "لن تكون أبدا نيتي أن ألمس صدر أي امرأة.. لا أعلم.. أعتقد أنني وضعت يدي حولها".

وتابع: "ربما أكون قد تخطيت الحدود، ربما كنت ودودا زيادة عن الحد.. أعتذر"، لافتا إلى أنه احتضن جميع من قدموا عروضا خلال الجنازة، "الرجال والنساء".

كما اعتذر الأسقف إلى "جراندي" ومعجبيها والمجتمع اللاتيني بشأن المزحة التي ألقاها عن اسمها، عندما قال إنه حين قرأ اسمها في قائمة المشاركين، اعتقد بأنها نوع طعام معروض في لائحة مطعم تاكو بيل"، وهو مطعم يقدم مأكولات مكسيكية، لافتا إلى أنه كان يحاول نشر روح الفكاهة خلال الحدث الذي استمر لـ9 ساعات.

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