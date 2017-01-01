ليدي جاجا تكشف نقطة ضعفها وتنصاع لرغبة برادلي كوبر على "الشاشة الفضية"

في صورة مغايرة تماما لتلك المرأة المثيرة للجدل التي اعتاد الجمهور رؤيتها، تكشف نجمة البوب الأمريكية ليدي جاجا نقطة ضعفها بالظهور دون أي مساحيق تجميل في دورها السينمائي الأول، وذلك امتثالا لرغبات زميلها الممثل برادلي كوبر، الذي يخوض هو الآخر أول تجاربه في الإخراج.

وتؤدي جاجا في فيلم "مولد نجمة" (A Star Is Born) دور فتاة عادية تحقق حلمها وتصبح مغنية مشهورة، إلى جانب كوبر الذي يشاركها البطولة والإخراج، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت "جاجا"قبل العرض العالمي الأول للفيلم خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي، إن "كوبر" أراد أن يراها دون أي رتوش وأضافت: "نزلت من منزلي قبل أن نجري اختبار الكاميرا للفيلم، وكان كوبر يقف وفي يده منديل مبلل وضعه على وجهي وبدأ بفركه، وكنت أضع قليل من المساحيق.. فقال لا أريد أي مساحيق على وجهك"، مشيرة إلى أنه "أزال نقطة الضعف هذه من داخلها".

وفي الفيلم، يقول البعض عن شخصية آلي التي تؤديها جاجا إن أنفها كبير جدا وسيقف عائقا في طريق نجاحها، وهو ماقالت عنه جاجا "لمس وترا في داخلها"، موضحة في بداياتي لم أكن أجمل الفتيات، فقد كانت هناك مغنيات كثيرات لكنهن لم يكن يكتبن كلمات أغانيهن، وأراد كثيرون في صناعة التسجيلات أخذ كلماتي وإعطائها لمغنيات أخريات، لكني قبضت على أغنياتي كالقابض على الجمر قائلة: "وكأنني أقول لن تأخذوها مني".

يشار إلى أن مهرجان البندقية السينمائي الدولي انطلق في 29 أغسطس ويستمر حتى الثامن من سبتمبر.