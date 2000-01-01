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مقتل ممثلة أمريكية اتهمت جورج كلوني بالتحرش بها

مقتل ممثلة أمريكية اتهمت جورج كلوني بالتحرش بها

مقتل ممثلة أمريكية اتهمت جورج كلوني بالتحرش بها

اليوم AM 02:21
جورج كلوني والممثلة فانيسا ماركيز

جورج كلوني والممثلة فانيسا ماركيز

كتب: وكالات

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ممثلة أمريكية تتهم جورج كلوني بـ"التحرش"

ممثلة أمريكية تتهم جورج كلوني بـ"التحرش"

أعلنت شرطة مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن مقتل الممثلة فانيسا ماركيز برصاص أفراد الشرطة بعد أن صوبت عليهم ما اعتقدوا بأنه مسدس.

وأفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" بأن صاحب البيت الذي كانت تسكن فيه الممثلة بمنطقة ساوث باسادينا، استدعى الشرطة يوم  الخميس لتفحص الحالة الصحية لها، ونقلت الصحيفة عن الشرطي جو ميندوزا قوله إن الممثلة كانت تعاني من حالة تشنج.

وأضاف ميندوزا أن أفراد الشرطة وطبيبا نفسيا حاوروا ماركيز مدة 90 دقيقة، لكنها رفضت المساعدة التي كانوا يرغبون في تقديمها لها، ثم أخرجت جسما بدا كأنه سلاح وصوبته على أفراد الشرطة.

وبحسب "روسيا اليوم"، أطلق رجال الشرطة عدة طلقات على ماركيز، والتي توفيت في المستشفى متأثرة بجروحها.

واتضح أن "السلاح" الذي كان معها لم يكن إلا لعبة أطفال على شكل مسدس. وتم فتح تحقيق في هذه الحادثة.

يذكر، أن الممثلة فانيسا ماركيز (49 عاما) اشتهر بدور الممرضة ويندي غولدمان في المسلسل "ER" ("غرفة الطوارئ") في التسعينات، ومن بين الأفلام التي شاركت بالتمثيل فيها "Stand and Deliver" و"Twenty Bucks".

وكانت فانيسا قد فجرت مفاجأة صادمة في 16 من أكتوبر العام الماضي، بخصوص النجم العالمي جورج كلوني، حينما أكدت أنه تسبب في إنهاء مشوارها الفني بعدما اتهمته بالتحرش، وكتبت على صفحتيها في فيس بوك وتويتر "لقد ساهم كلوني في وضعي على القائمة السوداء عندما شكوت من التحرش الذي كنت أتعرض له خلال تصوير (إي آر)، فالنساء اللواتي لا يخضعن للعبة يخسرن مهنتهن، وهي حالتي".

وأنكر جورج كلوني اتهام فانيسا له بالتحرش، مؤكداً أنه لم يكن على علم بوضع اسم الممثلة المغمورة على القائمة السوداء، معقباً بالقول: "إذا سلمت بما تقوله، فأنا لم أكن منتجاً ولا مخرجاً في المسلسل، وبذلك فلم يكن لي أي علاقة باختيار الممثلين، بل إنني كنت مجرد ممثل ضمن الاختيارات".

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