وكالة "ناسا" تنتظر رسالة من السماء

تنتظر وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بشغف، تلقي أي رسائل من روفر "الحوامة أوبرتيونيتي"، المتمركزة على سطح كوكب المريخ، بعدما باتت سماء الكوكب الأحمر صافية، بحسب "أسوتشيد برس".

وأضافت "سكاي نيوز"، أنه "أخيرا انقشعت العاصفة ما يعني أن الأجواء باتت صافية لتستقبل الألواح الشمسية للحوامة ضوء الشمس، وتعود إلى الحياة من جديد، غير أن ناسا كانت حذرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، من أنها قد لا تتلقى أي رسائل من أوبرتيونيتي مجددا"، وإذا لم يتم تلقي أي إشارات من الحوامة في الشهرين المقبلين، بحسب ناسا، فسوف تتخلى الوكالة عن مساعي انتظار أي رسائل.

وحتى إذا تم تلقي رسالة فربما يكون هذا أقصى ما بوسع الحوامة فعله حاليا، ويشار إلى أن الاتصال فقد مع "أوبرتيونيتي"، التي تعمل منذ 15 عاما، منذ 10 يونيو الماضي تحديدا.