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موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة

اليوم AM 12:06
ليفربول وليستر سيتي

ليفربول وليستر سيتي

كتب: الوطن

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يواجه فريق ليفربول والذي يلعب ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، فريق ليستر سيتي، اليوم، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة بهدف الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي والذي يحتله برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن توتنهام، بينما يحتل نادي ليستر سيتي المركز السابع برصيد 6 نقاط.

وتقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب كينج باور في ليستر، وسوف تذاع المباراة على قناة بي إن سبورت HD 2 وفقًا للموقع الرسمي للقنوات الرياضية.

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