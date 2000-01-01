مكتشف كريستيانو رونالدو يترشح لمنصب عمدة في رومانيا

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب كرة القدم الروماني لاديسلاو بولوني، مكتشف نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يترشح لمنصب عمدة في مدينة تارجو موريش المهمة بوسط رومانيا في الانتخابات المحلية عام 2020.

ووفقًا لموقع "رومانيا - إنسايدر" الإخباري، فإن لاديسلاو صرح بأنه مهتم في الترشح لمنصب عمدة تارجو موريش وأن ثلاثة أحزاب في إقليم ترانسلفانيا ترغب في مساندته.

وكان لاديسلاو لاعبا مهما في فريق المنتخب الوطني لرومانيا وفي نادي "إف سي ستيوا بوخارست" ، حيث فاز بكأس أبطال أوروبا لعام 1984، كما لعب أكثر من 100 مباراة لصالح منتخب رومانيا وأحرز 25 هدفا.

وأوضح الموقع أن لاديسلاو، البالع من العمر 65 عاما، بدأ مشواره في التدريب في عام 1992 في نادي نانسي بفرنسا، كما أدار الفريق الوطني لرومانيا في ( 2000 – 2001 )، ثم انتقل إلى سبورتنج لشبونة، حيث أطلق مسيرة كريستيانو رونالدو والدوري البرتغالي في عام 2002، كما فاز بلقب الدوري البلجيكي مع نادي ستاندارد لييج البلجيكي عام 2009، وهو الآن يدير نادي رويال أنتوريب أف سي البلجيكي.

يشار إلى أن ولاديسلاو بولوني من مواليد عام 1953 في تارجو موريش برومانيا ، وقد شارك في أكثر من 400 مباراة على مدى 14 عاما للفريق المحلي.