بالفيديو| دب يحتل "أرجوحة" ويستمتع بها بعد يوم شاق

تفاجأت الأمريكية، ميشيل بابر، بوجود دب في حديقة منزلها بمدينة آشفيل واحتلاله لأرجوحتها ويبدوا مستمتع للغاية.

وأوضحت بابر أن دبًا ضخمًا دخل إلى الفناء الخلفي لمنزلها وجلس على الأرجوحة، حيث وثقت الشابة الحيوان وهو يأخذ قسطًا من الراحة بعد يوم شاق، ولم يكن على عجلة من أمره، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وعلقت الشابة على مقطع فيديو بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "لقد شاهدت الدب مؤخرًا وهو يتأرجح، ولكنه غادر المكان، والآن عاد مجددًا ليجلس في مكانه المفضل".