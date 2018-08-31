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بالفيديو| طفرة نادرة.. كلب بـ"أنفين" في بريطانيا

اليوم PM 07:53
طفرة نادرة.. كلب ولد بأنفين في بريطانيا

طفرة نادرة.. كلب ولد بأنفين في بريطانيا

كتب: وكالات

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تداول النشطاء مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كلبا صغيرا ولد بأنفين.

وأظهر المقطع الجرو، الذي ولد في مقاطعة سري البريطانية بأنفين ووصفه العلماء بطفرة نادرة من نوعها.

ويذكر أن هذه الميزة الغريبة لا تشكل خطرا جسيما لحياة الحيوان، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

 

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