بالفيديو| طفرة نادرة.. كلب بـ"أنفين" في بريطانيا

طفرة نادرة.. كلب ولد بأنفين في بريطانيا
تداول النشطاء مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كلبا صغيرا ولد بأنفين.
وأظهر المقطع الجرو، الذي ولد في مقاطعة سري البريطانية بأنفين ووصفه العلماء بطفرة نادرة من نوعها.
ويذكر أن هذه الميزة الغريبة لا تشكل خطرا جسيما لحياة الحيوان، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
#РИА_ВидеоВ Великобритании появился на свет необычный щенок. У этого малыша два носа! Такая особенность не доставляет собаке никаких неудобств pic.twitter.com/0AwfJh3C7Z— РИА Новости (@rianru) August 31, 2018
#РИА_ВидеоВ Великобритании появился на свет необычный щенок. У этого малыша два носа! Такая особенность не доставляет собаке никаких неудобств pic.twitter.com/0AwfJh3C7Z
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