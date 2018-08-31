بالفيديو| طفرة نادرة.. كلب بـ"أنفين" في بريطانيا

تداول النشطاء مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كلبا صغيرا ولد بأنفين.

وأظهر المقطع الجرو، الذي ولد في مقاطعة سري البريطانية بأنفين ووصفه العلماء بطفرة نادرة من نوعها.

ويذكر أن هذه الميزة الغريبة لا تشكل خطرا جسيما لحياة الحيوان، وفقًا لـ"روسيا اليوم".