بالفيديو| مدرب النني يرد على مكالمة هاتفية لصحفي: "نحن في العمل"

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اليوم PM 05:57
أوناي والنني

أوناي والنني

كتب: محمود حمدي

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أثار أوناي إيمري، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، الجدل داخل أحد المؤتمرات الصحفية لفريقه الإنجليزي.

وفي رد فعل طريف، رد أوناي على هاتف أحد الصحفيين الموجودين داخل المؤتمر، ترك هاتفه أمام المدير الفني لتسجيل تصريحاته.

وبعدما سمع أوناي الهاتف قال: "مساء الخير أنا أوناي إيمري كيف حالك نحن في العمل الآن"، لتضج القاعة بضحكات كل المتواجدين داخل المؤتمر الصحفي.

جدير بالذكر أن الدولي المصري محمد النني يشارك ضمن فريق آرسنال الإنجليزي تحت قيادو أوناي إيمري.

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