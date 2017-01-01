آخر الأخبار

بالفيديو| لحظة حادث اصطدام مروع بين قطار وسيارة

بالفيديو| لحظة حادث اصطدام مروع بين قطار وسيارة

بالفيديو| آخرهم "تيريزا ماي".. قادة وسياسيين برتبة "مجاذيب موسيقى"

بالفيديو| آخرهم "تيريزا ماي".. قادة وسياسيين برتبة "مجاذيب موسيقى"

دراسة: "الكواكب المائية" تدعم الحياة للكائنات الفضائية

دراسة: "الكواكب المائية" تدعم الحياة للكائنات الفضائية

خبيرة لغة جسد: محمد صلاح في حفل "يويفا" ثقة وثبات رغم الحزن

خبيرة لغة جسد: محمد صلاح في حفل "يويفا" ثقة وثبات رغم الحزن

فوائد خيالية لكوب "عصير البصل"

اليوم PM 05:48
خصائص مدهشة لعصير البصل

خصائص مدهشة لعصير البصل

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

عصير البصل يحارب تساقط الشعر و

عصير البصل يحارب تساقط الشعر و"الرؤوس السوداء"

أهلاً بزمن «المقايضة».. «البصل مقابل العيش»

أهلاً بزمن «المقايضة».. «البصل مقابل العيش»

لهذه الأسباب عليك تناول "البصل"

لهذه الأسباب عليك تناول "البصل"

أطفال الصعيد فى مزارع البصل: يد تعمل.. ويد تمسح الدموع

أطفال الصعيد فى مزارع البصل: يد تعمل.. ويد تمسح الدموع

يحتوي عصير البصل على مزايا عديدة، ما يجعل وجوده الدائم في المطبخ أمرا ضروريا، حيث يحسن عملية الهضم، لأنه يحتوي على ألياف إينولين التي تغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة، كما أنه يحتوي على المركب الكيميائي كيريستين المضاد الطبيعي للحساسية، وهو مركب يمتصه الجسم بسهولة، ويحتفظ به لفترة طويلة.

ويعد عصير البصل مادة ممتازة، مضادة لأمراض البرد واضطرابات الجهاز التنفسي، لأنه يمنع تكوّن المخاط في الممرات التنفسية، وبالتالي يحمي صحة الشخص، بحسب "روسيا اليوم".

كما أن البصل وسيلة ممتازة للحفاظ على عظام قوية، حيث أوضحت نتائج الدراسات بأن مكونات البصل تمنع فقدان العظام لكثافة مكوناتها المعدنية، علاوة على أن عصير البصل مفيد للشعر، لأنه يحتوي على عنصر الكبريت، الذي يعتبر أحد أهم المواد الطبيعية المساعدة في نمو الشعر، والبصل يخفض مستوى السكر في الدم لأنه يحتوي على الكروم وثاني كبريتيد بروبيل الأليل.

إن تناول عصير البصل بصورة دورية منتظمة يخفض مستوى الكوليسترول في الدم لاحتوائه على الكبريت والكروم وفيتامين B، واحتواء البصل على أنواع مختلفة من الكبريتيدات يساهم في حماية القلب، كما أن هذه المركبات  تحمي من نمو الأورام وتقلل من خطر أورام المريء والكلى والثدي والبروستاتا والحنجرة، ويمنع الالتهابات التي تحدث عن طريق الفم، لخواصه المضادة للبكتريا.  

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

رجال ضحايا للتحرش.. و«عبدالرحمن»: «عادى»

رجال ضحايا للتحرش.. و«عبدالرحمن»: «عادى»

ما الذى يمنعهم من التحدث؟ هل لأن المجتمع اعتاد على أن التحرش فعل ذكورى تجاه النساء، وليس العكس؟
بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، الذي أقيم اليوم بأحد القرى السياحية بالساحل الشمالي....
الليلة.. "صلاح" على موعد مع التاريخ

الليلة.. "صلاح" على موعد مع التاريخ

ينتظر النجم المصري محمد صلاح ليلة تاريخية ، مساء الخميس، في حال تم تتويجه بلقب أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018
تركي آل الشيخ يكافئ هذا اللاعب بـ100 ألف ريال

تركي آل الشيخ يكافئ هذا اللاعب بـ100 ألف ريال

تركي آل الشيخ يكافئ هذا اللاعب بـ100 ألف ريال
صحف إنجليزية تسلط الضوء على لمسة راموس لكتف صلاح: "يمسح الجروح بالملح"

صحف إنجليزية تسلط الضوء على لمسة راموس لكتف صلاح: "يمسح الجروح بالملح"

اهتمت الصحف الإنجليزية باللقاء الأول بين سيرجوا راموس والفرعون المصري محمد صلاح بعد نهائي أبطال أوروبا والذي فاز به نادي ريال مدريد على ليفربول بثلاثية، المبارة