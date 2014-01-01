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بالصور| أمريكي يصطاد أغرب "سلطعون بحري".. "أبيض وغير مكتمل"

اليوم PM 03:56
أغرب سلطعون " أبيض وغير مكتمل"

أغرب سلطعون " أبيض وغير مكتمل"

كتب: عزة كمال

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عالم البحار مليء بالأسرار الغامضة التي لا تنتهي، كشف "مايك بلنجيس"، صياد في ولاية ماين الأمريكية، عن صور للمخلوقات البحرية غريبة.

اعتاد مايك، أن ينشر على صفحاته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، صور الكائنات البحرية التي يصطادها، وكان آ  خرها هي "السلطعون البحري"، ومن المعروف أن السلطعون كبير الحجم من القشريات التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تدعم صحة الإنسان، ولكن الذي اصطاده كان شفاف وغير مكتمل وصغير الحجم.

وفقا لموقع "فوكس نيوز"، التقط مايك، صور له ثم القاه في البحر مرة أخرى نظرا لحجمه الصغير.

ذكرت صحيفة "بورتلاند" الأمريكية المحلية، أن هذه حالة وراثية ترجع إلى نقص في المادة الصبغية تؤدي إلى ظهوره باللون الأبيض الشاحب، وعدم الاكتمال، كما أوضحت صحيفة "جلوبل نيوز"، أن احتمال ظهور هذا النوع من السطلعون هي واحد في 100 مليون.

 

ولم يكن هذا أول سلطعون غريب يتم اصطياده، حيث في عام 2014 اصطاد مايك سلطعون بمخلب أزرق صغير وقد تم تفسير هذا أن المخلب الأصلي الكبير دمر وقد ظهر الأزرق عوضا عنه.

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