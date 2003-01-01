محطات في حياة "موسيقار الملاعب" محمد عبد الوهاب

تحل اليوم الخميس 31 أغسطس، الذكرى الـ 12 لرحيل محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، الذي فارق محبيه في ريعان شبابه بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في إحدى تدريبات الأهلي الصباحية على ستاد مختار التتش.

وتتزامن ذكرى وفاة عبد الوهاب، مع مباراة المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

- إنجازاته مع المنتخب

كان لـ"عبد الوهاب" مساهمات وإنجازات عديدة مع منتخبات مصر، حيث حصل مع منتخب مصر الأول على كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر، ومع منتخب الشباب حصل على (كأس إفريقيا للشباب في بوركينا فاسو عام 2003، ومع منتخب مصر العسكري حصل الراحل على كأس العالم العسكرية في ألمانيا 2005 (وفاز بلقب هداف البطولة برصيد 3 أهداف).

- إنجازاته مع الأهلي

أما عن إنجازاته مع الأهلي فقد حصل "عبد الوهاب" على العديد من البطولات، وهي درع الدوري موسمي 2004-2005 و2005-2006، كما حصل على كأس السوبر المحلي في افتتاح موسمي 2005-2006 و2006-2007، بالإضافة لحصوله على كأس مصر موسم 2005-2006، كما حصل مع الأهلي على كأس دورى أبطال إفريقيا عام 2005، و كأس السوبر الإفريقي عام 2006.

جميع أهداف محمد عبد الوهاب

خطف عبد الوهاب قلوب الجماهير الأهلاوية بشكل خاص وقلوب الجماهير المصرية التي أحزنها خبر وفاته في ريعان شبابه، ورغم رحيله إلا أنه ترك تركة من حب الجماهير باقية ولا يزال الجميع يتذكرها.

- أقواله المأثورة

ومن الأقوال المأثورة لعبد الوهاب، "الأهلى عمره ما خلف معي موعدا ولن أخلف معه وعدا، تلقيت عرضا للاحتراف لكني أعطيت كلمة للكابتن محمود الخطيب ولا يمكن الرجوع فيها، لا يوجد لاعب في مصر يستطيع مساومة الأهلى، تحدثت مع الكابتن حسام البدري وعقدت معه أكثر من جلسة وقلت أنا تحت أمر الأهلي، وطلبت منه التحدث مع نادي الظفرة وحدث ذلك بالفعل لكن المفاوضات تأجلت لحين معرفة شروطهم المالية، وللعلم لا يوجد خلافات بيني وبين الأهلي حول الأمور المادية، ويكفيني شرف ارتداء الفانلة الحمراء ولن أفتري على النعمة، فهل يصدق أحد أنني يمكن أن أساوم أكبر نادٍ في إفريقيا والوطن العربي، بالتأكيد من يفعل ذلك مجنون".

وقبل وفاته بيوم كتب "عبد الوهاب" تلك الجملة "لا تبكي نفسي على شيء قد ذهب ونفسي التي تملك كل شىء ذاهبة"، في ورقة وعلقها في غرفة خلع الملابس في النادي الأهلي، وقال لزملائه في الفريق، إنه يشعر أن نهايته اقتربت وأنها ستكون مثل صديقه الشاب أحمد وحيد، والذي توفي قبل أيام من وفاة "عبدالوهاب".