من أرشيف الصحافة| عفريت يشعل الحرائق بـ"فوه" وإمام مسجد يستغيث بالرئيس

إحراق العفاريت للمنازل تعد واقعة ليست جديدة فهناك العديد من الحرائق التي التهمت المنازل وكانت مجهولة السبب أو بفعل فاعل مخفي عبر "العفريت والجن".

وفي عام 2000 وقعت حرائق غريبة ومثيرة بـ"فوه" في كفر الشيخ تكررت كثيراً وكان بطلها "العفريت"، بمنزل العائلة المسكونة الذي قضى فيه على الأخضر واليابس، بحسب صحيفة "الميدان" في عددها الصادر 28 نوفمبر عام 2000.

الحاج محمود العقدة أكبر رأس في العائلة، أصيب بمرض فشل الأطباء في تحديده وعلاجه، ودائما ما يجد أبنائه محمد، 13 عامًا، ورشا، 15 عامًا، مغشيا عليهما دون سبب واضح، وذات مرة وقع ابنه أمام أهالي القرية وهو "مغمض العينين"، وإذا به فجأة يقوم ويجرى بسرعة لم يستطيع معها الأهالي اللحاق به وعندما استخدموا الدراجة النارية وجدوه ينطلق كالسهم، وكانت رشا كلما تفوق من غيبوبتها تصرخ صرخة مدوية يهتز لها المكان.

لم يقتصر الأمر على رشا ومحمد أبناء الحاج محمود، حيث امتدت يد العفاريت إلى أطفال الأسرة ليصابوا جميعًا بحالات إغماء وتنطلق صيحاتهم كلما سمعوا الأذان أو قراءة القرآن، فمحمد بركات، 45 عامًا، أحد أفراد الأسرة، قُطعت ساقه اليسرى ويعيش مع أشقائه وأبنائهم الذين تجاوز عددهم 25 فردًا في هذا المنزل "كنا نعيش جميعًا في أمان وسلام وبعد شهر فوجئنا باشتعال النيران في جميع أنحاء المنزل لتلتهم المفروشات والملابس".

لم يستطيع محمد مقاومة النيران التي انتقلت إلى منزل عمه عبد الوهاب الذي يبعد عن منزله المنكوب 500 متر، قائلاً: "كنت أعتقد أنني سأجد الأمان في منزل عمي لكن لم تمر سوى 5 دقائق واشتعلت النيران في ملابس أسرة عمي في الدولاب والمنشورة على حبل الغسيل، وامتدت إلى غرف المنزل ولم تهدأ إلا عندما غادرت منزل عمي وعدت إلى منزلي مرة أخرى"، مضيفًا "الجن أحرق ملابس 16 طفلاً ولم يبقى لديهم شيء فاضطررنا إلى ترك أعمالنا لحماية أسرنا من النيران".

وذات مرة، وجد سعيد أحد أفراد الأسرة عبارة على وسادة محترقة مكتوبة بلون أخضر تقول "أنا العفريت الذي أقوم بحرق المنزل".

ويقول صديق العائلة حمادة الشرقاي، "نحضر بالتناوب في المنزل بسبب الحرائق التي تندلع من 3 إلى 4 مرات يوميًا، ونختم القرآن يوميًا مرتين لطرد هذه العفاريت الشريرة لكن دون جدوى حيث وصل الأمر إلى اعتداء العفاريت على أحد الأهالي بالضرب لأنه عزم على حرقهم".

ويقول إمام وخطيب المسجد الذي علم بالحادثة "أرسلت برقيات استغاثة لرئيس الجمهورية ووزير الأوقاف لإنقاذ هذه العائلة من الكارثة ومعرفة أسباب قيام العفاريت بحرق هذا المنزل يوميا".

واستمرت الحرائق بالمنزل لفترة، فاتخذت الأسرة من سطح المنزل مكان لهم ليأمنوا شرهم وكانوا لا يستطيعوا الذهاب منزل أخر خوفًا من انتقال العفاريت بنيرانها إليه، كما حدث مع عمهم عبد الوهاب الذي انتقلت النيران إلى منزله على بعد 500 متر.