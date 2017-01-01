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بالصور| "طلب منها إيذاء نفسها".. طبيب إنجليزي يعالج فتاة بطريقة غريبة

اليوم PM 03:56
طبيب يعالج فتاة بأغرب طريقة في العالم.. طلب منها إيذاء نفسها

طبيب يعالج فتاة بأغرب طريقة في العالم.. طلب منها إيذاء نفسها

كتب: لمياء محمود

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حين نشعر بالمرض نذهب إلى الطبيب لطلب المساعدة لمعرفة العلاج ، لكن من يتخيل أن الطبيب سيخبره بأن العالج هو الاستمرار في إمراض نفسه؟!

هذا ما حدث في بلدة "بريدجند" الإنجليزية، عندما أُجبر طبيب جراحة عام على الاعتذار لفتاة مريضة نفسيًا، أخبرها بالاستمرار في إيذاء نفسها من أجل الحصول على الرعاية النفسية اللازمة.

ووفقا لموقع "مترو"، اتهمت أسرة إنجليزية طبيبا بإعطاء ابنتهم "جايد" البالغة من العمر 17 عامًا، نصيحة طبية "غير قانونية"، عندما أخبرهم الطبيب بأن تستمر الفتاة في إيذاء نفسها من أجل الحصول على الرعاية النفسية اللازمة بعد رفض الأطباء معالجتها، حيث أنها تقع في فئة تدعى بـ"ليمبو"، أي أنها كبيرة لتحصل على الرعاية كطفلة، وأيضا صغيرة لتحصل على الرعاية النفسية الخاصة بالبالغين.

وقال زوج الأم "بين"، إن "جايد" بدأت بإيذاء نفسها في سن الثالثة عشرة، بعد تعرضها للمضايقات في المدرسة الثانوية، وفى عمر 14 عامًا، بدأت تتحدث عن شخصية تدعى "كلير"، وتخبرهم أنها الجانب المظلم من شخصيتها، وأنها تأمرها بقتل نفسها لأنها غير جيدة، وفسروا هذا الأمر بأنها مصابة بالتوحد، حيث كانت ضعيفة السمع وقليلة الكلام بطبعها.

وشخص الأطباء حالة "جايد" بأنها تعانى من الاكتئاب وعدم القدرة على التمييز بين الجنسين، بالإضافة إلى اضطراب التشوه الجسمي المعروف باسم "ديسمورفوفوبيا"، حيث يسبب للمريض قلقا مفرطا بسب عيب في الجسم أو معالمه بشكل عام.

 

وأكدت الأم "داون" أن الطبيب العام أخبرهم أنه لا داع للخوف حيث أنها ابنتهم لن تؤذى نفسها إلى حد الموت، ويمكنها الاستمرار في إيذاء نفسها إلى أن تحصل على الرعاية النفسية، مضيفة أنهم تقدموا بشكوى رسمية إلى مستشفى "أوك ترى" للجراحة في "بريدجند" ضد الطبيب، وتلقوا بعدها رسالة اعتذار من صفحتين مرسلة من الطبيب، جاء نصها: "آسف على الطريقة التي ناقشت بها مشكلات جايد.. والتي أدت إلى اعتقادكم أن حالتها غير قابلة للشفاء.. وأن إيذاء النفس أمر جيد، إيذاء النفس أمر بالغ الخطورة ولكن يمكن ممارسته بطريقة منخفضة الخطورة".

وكتب الزوجان رسالة استغاثة إلى المسؤولين طالبين فيها المساعدة من أجل حصول ابنتهم على الرعاية النفسية والصحية المناسبة، قبل تدهور حالتها أكثر من ذلك.

 

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