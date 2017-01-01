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على طريقة "همام في أمستردام".. طباخ يقدم طعام الحيوانات لزبائنه

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على طريقة "همام في أمستردام".. طاه يقدم طعام الحيوانات الأليفة لزبائنه

على طريقة "همام في أمستردام".. طاه يقدم طعام الحيوانات الأليفة لزبائنه

كتب: وكالات

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على غرار ما فعله "سيد" صديق محمد هنيدي في فيلم "همام في أمستردام"، عندما كان يطعمهم أكل القطط والكلاب، مقابل مبالغ مالية يأخذها منهم أول كل شهر، قام طاه هندي بتقديم وجبات من طعام الحيوانات الأليفة إلى زبائنه في أستراليا، بحسب ما نشره موقه "دايلي ميل" البريطاني.

وبرر مالك مطعم ماريكا الهندي، الذي حكم عليه أول أمس، بدفع 14 ألف دولار غرامات وتكاليف المحاكم، بعد العثور على طعام حيوانات أليفة في مطبخه، الأمر قائلا "إن اللحوم لم تكن تقدم للناس"، وادعى المالك أنها لم تكن طعاماً للحيوانات، بل صنفها كذلك لتفادي تشديد الرقابة الغذائية".

وقال متحدث باسم المقهى إن اللحوم وصلت إلى المطبخ لأن الطاهي لم يستطع قراءة الإنجليزية بشكل صحيح، مضيفا: "عادة ما نشتري لحم الحمل من بائعين ذوي سمعة جيّدة، ولكن هذه المرّة، أوصى أحد الزبائن ببائع جملة مختلف. ووصل اللحم الغامض إلى مطبخهم في علبة تحمل اسم "طعام للحيوانات"، لكن لم يتمكن الطاهي من قراءتها.

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