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لأول مرة.. "تويتر" يوصي مستخدميه بعدم متابعة حسابات محددة

اليوم PM 12:53
تويتر

تويتر

كتب: وكالات

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بعدما ظل موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لأكثر من عقد من الزمان، يتقدم باقتراحات لمتابعة حسابات الأفراد، فإنه يختبر الآن ميزة مناقضة لها تماما، حيث بدأ بعض مستخدمي "تويتر" أخيرا، في الإبلاغ عن إخطار تلقوه من موقع التغريدات الشهير، والذي يتيح الفرصة للتحكم في ما يحدث في الشريط الخاص بأخبارهم.

وجاء في أحد إشعارات المستخدمين: "لست بحاجة إلى متابعة الجميع لمعرفة ما يحدث، تأكد من أنك تتبع فقط الأشخاص الذين يجعلون تويتر رائعا بالنسبة لك". 

كما ذكر إشعار آخر: "يمكنك تحسين المخطط الزمني الخاص بك، عن طريق مراجعة بعض الحسابات التي قد لا تحتاج إلى متابعتها".

واعترف متحدث باسم "تويتر" بهذه الإخطارات، وأشار إلى أنه يتم اختبارها حاليا بين نسبة صغيرة من المستخدمين، موضحاً "نعرف أن الناس يريدون جدولا زمنيا مناسبا على تويتر، وأحد الطرق للقيام بذلك، هو عن طريق إلغاء متابعة الأشخاص الذين لا يتفاعلون معهم بانتظام".

وقال: "أجرينا اختبارا محدودا للغاية للكشف عن الحسابات التي لا يتفاعل معها الأشخاص، للتحقق مما إذا كانوا يرغبون في إلغاء متابعتها".

ويأتي اختبار هذه الميزة، كجزء من مخطط "تويتر" لتعزيز مشاركة المستخدمين، عن طريق إزالة الحسابات التي ترى أن خوارزمياتها غير ذات صلة بأشخاص محددين.

ويأتي ذلك بعد إدخال المخطط الزمني الخوارزمى وميزة "في حالة فقدتك"، مما جعل موقع "تويتر" أقرب إلى منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، مثل "فيسبوك".

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت إزالة عشرات الملايين من الحسابات المشبوهة وغير النشطة من على "تويتر" خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تعرضت الشركة لضغوط لكي تكون أكثر نشاطا في مراقبة نظامها الأساسي.

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