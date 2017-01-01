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سيناريو مرعب وحقيقي ينتظر العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

اليوم AM 10:34
سيناريو مرعب وحقيقي ينتظر العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

سيناريو مرعب وحقيقي ينتظر العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كتب: وكالات

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من المرجح أن يعني عالم أكثر دفئا حشرات أكثر وأشد جوعا تأكل المحاصيل وطعام أقل على موائد البشر، وفقا لما كشفت عنه دراسة جديدة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تستهلك الحشرات الآن ما يصل إلى 10 بالمئة من غذاء العالم، ولكن ذلك ربما يزيد إلى نحو 20 بالمئة بحلول نهاية القرن، ما لم يتوقف تغير المناخ، وفقا لما ذكره قائد الدراسة المؤلف كيرتس دويتش، وهو عالم متخصص في المناخ من جامعة واشنطن.

وتنظر الدراسة في الأضرار التي تتسبب فيها الحشرات مثل حفار الذرة الأوروبي، أو حفار الأرز الآسيوي مع ارتفاع الحرارة.

وتوصلت إلى أن العديد من هذه الحشرات سوف تزيد في عددها في الأوقات الرئيسية للمحاصيل.

وسوف يؤدي الطقس الأشد حرارة أيضا إلى الإسراع في التمثيل الغذائي لديها حتى أنها ستأكل أكثر، وفقا لما ذكره الباحثون في مجلة "ساينس"، الخميس.

وتستند توقعاتهم إلى محاكاة بالكمبيوتر للحشرات ونشاط الطقس.

وقال سكوت ميريل، المشارك في الدراسة، وهو أستاذ البيئة في جامعة فيرمونت "سيكون هناك الكثير من فقدان المحاصيل، ولذا لن يكون هناك الكثير من الغلال على المائدة".

ويحسب الباحثون خسارة إضافية تبلغ نحو 53 مليون طن (48 مليون طن متري) في القمح والأرز والذرة من الحشرات الجائعة، إذا ما ارتفعت درجة الحرارة 2.7 درجة (1.5 فهرنهايت) عما هي عليه الآن.

وتخلص الدراسة إلى أنه في هذا السيناريو الأكثر دفئا سوف تقفز خسائر الذرة والقمح والأرز من الحشرات في أميركا بنحو الثلث عن المعدلات الحالية.

أما أضرار الحشرات بالأرز الروسي فسترتفع ستة أضعاف.

وسوف تشهد 9 دول هي كوريا الشمالية ومنغوليا وفنلندا وقرغيزستان وجورجيا وبوتان وأرمينيا والمملكة المتحدة والدنمارك، على الأقل ضعف خسارة القمح بسبب الحشرات.

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