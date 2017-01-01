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موقع بريطاني يوضح.. هل هناك علاقة وثيقة بين الفحولة والصلع؟

اليوم AM 05:28
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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هل هناك علاقة بين الصلع وفحولة الرجال؟، ربما يجيب موقع "إن زيد هيرالد" عن هذا السؤال، بعدما نقل عن طبيب الأمراض الجلدية، البريطاني جون بورتون، قوله إن الموضوع اكتشف لأول مرة عام 1979، وتم التطرق إليه في بعض الأدبيات العلمية.

ونقل موقع "سكاي نيوز" أن الأمر تم تأكيده من قبل عالم الأنثروبولوجيا جيمس هاملتون، الذي درس نوعية الشعر عند نزلاء في سجون أميركية، حيث كان يركز بشكل رئيس على المتهمين في قضايا جنسية.

ووجد هاملتون أن الإخصاء قبل الصلع منع تساقط الشعر تماما. فيما أوقفت عملية الإخصاء بعد الصلع نمو الشعر.

وأثبتت أبحاث حديثة أن المفتاح الرئيس لهرمون الصلع هو التستوستيرون. ومعلوم أن هذا الهرمون (تستوستيرون) يفرز عند الذكور من الخصيتين. ويدور الهرمون في الدم ومرتبط ببصيلات الشعر.

ويعتبر تستوستيرون عاملا مؤثرا في تطور ونمو الأعضاء التناسلية عند الذكور. ويرتبط كذلك بنمو الشعر واللحية وكتلة العضلات والعرق وحجم العظام.

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