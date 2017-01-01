ممثل فرنسي شهير متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

ذكرت قناة "سكاي نيوز" عربية، عبر موقعها الإلكتروني، أن مصدر قضائي فرنسي، أكد أن الادعاء في باريس يحقق مع الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو في اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي لكن محامي الممثل قال إن موكله نفى الضلوع في أي اعتداء.

وصرح المصدر وفق "سكاي نيوز": "أستطيع أن أؤكد أنه تم تقديم شكوى يوم 27 أغسطس لدى الادعاء في دائرة إكس أن بروفانس. وأحيلت القضية إلى المدعي العام في باريس".

من ناحيته، رفض محام عن ديبارديو هذه الاتهامات، وقال إيرفيه تيميم لتلفزيون (بي.إف.إم) "جيرار ديبارديو ينفي ارتكاب أي مخالفة. سيتعاون مع التحقيق وسيجيب عن الأسئلة".

ويعد ديبارديو واحدا من أشهر ممثلي السينما الفرنسية وشارك في أكثرمن 170 فيلما واكتسب شهرة دولية في عام 1990 بعد أن لعب دور البطولة في الفيلم الناطق بالإنجليزية (غرين كارد).