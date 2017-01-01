آخر الأخبار

موقع بريطاني يوضح.. هل هناك علاقة وثيقة بين الفحولة والصلع؟

موقع بريطاني يوضح.. هل هناك علاقة وثيقة بين الفحولة والصلع؟

ممثل فرنسي شهير متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

ممثل فرنسي شهير متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

تغيير جذري في مشروب "ستاربكس" الأشهر في العالم

تغيير جذري في مشروب "ستاربكس" الأشهر في العالم

تعرف على عقوبة مسرب صور جينيفر لورانس العارية

تعرف على عقوبة مسرب صور جينيفر لورانس العارية

ممثل فرنسي شهير متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

اليوم AM 04:26
الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو

الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

زعيم حزب "فرنسا المتمردة" يدعو لإجراء استفتاء على بقاء "ماكرون"

زعيم حزب "فرنسا المتمردة" يدعو لإجراء استفتاء على بقاء "ماكرون"

"الغرف السياحية": فرنسا أول دول العالم استقبالا للسياح

"الغرف السياحية": فرنسا أول دول العالم استقبالا للسياح

عاجل| فرنسا تطلب من دبلوماسييها عدم السفر لإيران

عاجل| فرنسا تطلب من دبلوماسييها عدم السفر لإيران

هل تنسحب فرنسا من الاتفاق النووي الإيراني؟

هل تنسحب فرنسا من الاتفاق النووي الإيراني؟

ذكرت قناة "سكاي نيوز" عربية، عبر موقعها الإلكتروني، أن مصدر قضائي فرنسي، أكد أن الادعاء في باريس يحقق مع الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو في اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي لكن محامي الممثل قال إن موكله نفى الضلوع في أي اعتداء.

وصرح المصدر وفق "سكاي نيوز": "أستطيع أن أؤكد أنه تم تقديم شكوى يوم 27 أغسطس لدى الادعاء في دائرة إكس أن بروفانس. وأحيلت القضية إلى المدعي العام في باريس".

من ناحيته، رفض محام عن ديبارديو هذه الاتهامات، وقال إيرفيه تيميم لتلفزيون (بي.إف.إم) "جيرار ديبارديو ينفي ارتكاب أي مخالفة. سيتعاون مع التحقيق وسيجيب عن الأسئلة".

ويعد ديبارديو واحدا من أشهر ممثلي السينما الفرنسية وشارك في أكثرمن 170 فيلما واكتسب شهرة دولية في عام 1990 بعد أن لعب دور البطولة في الفيلم الناطق بالإنجليزية (غرين كارد).

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، الذي أقيم اليوم بأحد القرى السياحية بالساحل الشمالي....
الليلة.. "صلاح" على موعد مع التاريخ

الليلة.. "صلاح" على موعد مع التاريخ

ينتظر النجم المصري محمد صلاح ليلة تاريخية ، مساء الخميس، في حال تم تتويجه بلقب أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018
صحف إنجليزية تسلط الضوء على لمسة راموس لكتف صلاح: "يمسح الجروح بالملح"

صحف إنجليزية تسلط الضوء على لمسة راموس لكتف صلاح: "يمسح الجروح بالملح"

اهتمت الصحف الإنجليزية باللقاء الأول بين سيرجوا راموس والفرعون المصري محمد صلاح بعد نهائي أبطال أوروبا والذي فاز به نادي ريال مدريد على ليفربول بثلاثية، المبارة
مشروب "عبقري" ينقي جسمك من السموم.. تعرف عليه

مشروب "عبقري" ينقي جسمك من السموم.. تعرف عليه

انتشار السموم داخل الجسم يتسبب في ظهور أنواع من الحساسية وحب الشباب والشعور بالإجهاد طوال الوقت، وعادة يتخلص الجسم من السموم داخله عن طريق الكبد والكلى والأمعاء
بعد إنجاب زوجته 9 أطفال.. رجل يكتشف أنه "عقيم"

بعد إنجاب زوجته 9 أطفال.. رجل يكتشف أنه "عقيم"

بعد تقدم الضحية بشكوى ضد زوجته يتهمها فيها بالخيانة الزوجية، أحال النائب العام في مدينة القنيطرة المغربية، الزوجين إلى المحكمة الابتدائية لمدينة سيدي سليمان