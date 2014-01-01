تعرف على عقوبة مسرب صور جينيفر لورانس العارية

في 2014 قال المتحدث الرسمي باسم النجمة العالمية جينيفر لورانس أنه تم تسريب صور عارية لها على الانترنت من هاتفها المحمول عبر خاصية iCloud المتاحة عبر هواتف iOS، لتصبح لورانس وقتها من بين أكثر من مئة نجمة تم تسريب صورهم العارية، مثل عارضة الأزياء البريطانية كيت أبتون، وفيكتوريا جاستس، والممثلة ماري إليزابيث ونستيد.

وأصدر القضاء الأميركي حكما بالسجن لمدة 8 شهور على جورج جارفانو البالغ من العمر 26 عاما، أحد الرجال الأربعة الذين تم اعتقالهم في فضيحة القرصنة التي أدت إلى نشر صور جينيفر لورانس، وكيرستن دانست، وكيت أبتون، وغيرهن، بحسب ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.