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تركي آل الشيخ يكافئ هذا اللاعب بـ100 ألف ريال

اليوم AM 02:11
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ

كتب: وكالات

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تركي آل الشيخ يهاجم التحكيم بـ«لا تعليق»

منح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رمزي الدهامي لاعب المنتخب السعودي للفروسية مكافأة 100 ألف ريال، وفقا لـ"سبوتنيك".

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن آل الشيخ منح الدهامي المكافأة بمناسبة تحقيقه الميدالية البرونزية في منافسات قفز الحواجز للفردي في دورة الألعاب الآسيوية، والتي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

يشار إلى أن الفارس رمزي الدهامي، حقق المركز الثالث في منافسات قفز الحواجز فردي، وذلك بعد أن تصدر ترتيب الجولة الأولى للمنافسات مسجلا 71:71 ثانية.

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