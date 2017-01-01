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إلغاء مسابقة الرسوم المسيئة للرسول في هولندا

اليوم AM 01:45
الشرطة الهولندية

الشرطة الهولندية

كتب: وكالات

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ألغى البرلماني الهولندي اليميني المتطرف خيرت ويلدرز، المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، مسابقة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) التي كان يعتزم تنظيمها.

وقال ويلدرز في بيان له: "من أجل تجنب خطر سقوط ضحايا للعنف قررت عدم المضي قدما بمسابقة الرسوم".

وفقا لـ"روسيا اليوم"، كان ويلدرز، الذي يقود "حزب الحرية" اليميني المتطرف، يخطط لتنظيم المسابقة في مبنى البرلمان الهولندي.

ويأتي ذلك بعد أن ألقت الشرطة الهولندية، أول أمس الأربعاء، القبض على رجل، يعتقد أنه من أصول باكستانية، في مدينة لاهاي، خطط للهجوم على ويلدز، معتبرا المسابقة إساءة للنبي.

وقررت المحكمة الهولندية اليوم الخميس تمديد حبسه أسبوعين على ذمة التحقيق، حيث يشتبه بأنه كان يخطط لعمل إرهابي.

كما أثارت خطط السياسي الهولندي لتنظيم المسابقة ردود فعل غاضبة في باكستان، حيث تظاهر الآلاف احتجاجا على الإساءة للنبي محمد، ودعا حزب "تحريك لبيك" الإسلامي الحكومة الباكستانية لطرد السفير الهولندي من البلاد.

وحاولت الحكومة الهولندية النأي بنفسها عن المسابقة التي كان ويلدرز يعتزم تنظيمها، وصرح رئيس الوزراء مارك روتيه بأن "هدفه ليس النقاش حول الإسلام، بل الاستفزاز بحد ذاته".

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