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صحف إنجليزية تسلط الضوء على لمسة راموس لكتف صلاح: "يمسح الجروح بالملح"

صحف إنجليزية تسلط الضوء على لمسة راموس لكتف صلاح: "يمسح الجروح بالملح"

صحف إنجليزية تسلط الضوء على لمسة راموس لكتف صلاح: "يمسح الجروح بالملح"

أمس PM 11:59
لحظة لمس راموس لكتف صلاح

لحظة لمس راموس لكتف صلاح

كتب: رامي الجزيري

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اهتمت الصحف الإنجليزية باللقاء الأول بين سيرجو راموس والفرعون المصري محمد صلاح بعد نهائي أبطال أوروبا والذي فاز به نادي ريال مدريد على ليفربول بثلاثية، المبارة التي شهدت إصابة كبيرة للنجم المصري على يد مدافع الملكي.

وسلطت الصحف الضوء على لمسة سيرجو راموس لكتف صلاح بعد استلامه جائزة أفضل مدافع في أوروبا.

وكان راموس جالسا في المقعد الخلفي لمقعد صلاح، وعند عودته مرة أخرى ظهر الأول في مقطع الفيديو وهو يقوم بلمس كتف جناح ليفربول ولكن الفرعون تجاهله تمامًا ونظر للجانب الأخر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه من غير الواضح إذا كان فعل ذلك "بقصد أو بدون قصد" إشارة لإصابته "الملك" في نهائي أبطال أوروبا.

كما أبرزت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية في تقرير لها، أن سيرجيو راموس لمس صلاح على كتفه بعد حصوله على جائزة دوري الأبطال وجائزة أفضل مدافع في أوروبا.

وأضافت أن مشجعي ليفربول استشاطوا غضبًا بعدما ظهر راموس وهو يمسح الجروح بالملح على حد وصف الصحيفة.

والجدير بالذكر أن النجم المصري محمد صلاح لم يحصد أي جوائز في حفل الـ"يويفا"، فيما فاز النجم الكرواتي لوكا مودريتش بجائزتي أفضل خط وسط وأفضل لاعب في أوروبا.

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