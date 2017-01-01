آخر الأخبار

الدواء فيه سم قاتل.. تحذير من استخدام عقار للسرطان يباع عبر الإنترنت

الدواء فيه سم قاتل.. تحذير من استخدام عقار للسرطان يباع عبر الإنترنت

دراسة: زيت الزيتون أفضل من الفياجرا

دراسة: زيت الزيتون أفضل من الفياجرا

كشف جديد.. أحد مكونات "القنب" قد يعالج مرض نفسي شائع

كشف جديد.. أحد مكونات "القنب" قد يعالج مرض نفسي شائع

احذر.. هذه العلامات تنذر بمرض السرطان

احذر.. هذه العلامات تنذر بمرض السرطان

هل جسد أديب نوبل الأنبياء في "أولاد حارتنا؟.. محفوظ يجيب في حوار نادر

اليوم AM 11:18
هل جسد أديب نوبل الأنبياء في "أولاد حارتنا؟.. محفوظ يجيب في حوار نادر

هل جسد أديب نوبل الأنبياء في "أولاد حارتنا؟.. محفوظ يجيب في حوار نادر

كتب: ميسر ياسين

أخبار متعلقة

بالفيديو| في ذكرى وفاة أديب نوبل.. تعرف على السيناريست نجيب محفوظ

بالفيديو| في ذكرى وفاة أديب نوبل.. تعرف على السيناريست نجيب محفوظ

جولة في أبرز مقولات نجيب محفوظ: لا يستقر الرجل حتى يتزوج

جولة في أبرز مقولات نجيب محفوظ: لا يستقر الرجل حتى يتزوج

بالصور| نجيب محفوظ مر من هنا.. القاهرة تتغير وأثر الأستاذ في القلوب

بالصور| نجيب محفوظ مر من هنا.. القاهرة تتغير وأثر الأستاذ في القلوب

خرج منها نجيب محفوظ وهيكل والعقاد وطه حسين.. الجمالية "مهد الأدباء"

خرج منها نجيب محفوظ وهيكل والعقاد وطه حسين.. الجمالية "مهد الأدباء"

جدل واسع لم يهدأ حتى الآن، حول رواية "أولاد حارتنا" التي كانت من بين 4 أعمال أخرى للأديب العالمي نجيب محفوظ، أشير إليها في تقرير جائزة نوبل، الذي منح "محفوظ" الجائزة، وبعد 30 عامًا قرر "أديب نوبل" أن يرد على منتقديه، ويكشف من كان يقصد في روايته، وذلك في حوار نادر.

تحدث نجيب مدافعًا عن روايته، فقال في حواره الذي أذاعته قناة "ماسبيرو زمان" على "يوتيوب": "بالنسبة لي بعتبر الجدل حول الرواية متعلق بمسألة القراءة، أنا أذكر لما أثارت ما أثارت أيام ظهورها، كنت مستعد للمناقشة فيها، لكن الآخرين رفضوا الحوار حتى مرت 30 سنة".

هل نال "محفوظ" جائزة "نوبل" عن الرواية؟ بالطبع لا، هكذا جاءت إجابته في الحوار، مضيفًا: "الحملة تجددت على الرواية بعد الجائزة، وطلع رأي غريب أن أخدت الجايزة عشانها ودا كلام مش صحيح، لأن تقرير الجائزة آخر حاجة ذكر فيها أولاد حارتنا".

يواصل "محفوظ" دفاعه عن الرواية: "الأدب الرمزي عايز طريقة للقراءة، فيه رمز وفيه حاجة بتشير إليه، لما تقرأ الرمز لازم تفرق بينه وبين المرموز، كليلة ودمنة مثلًا عالم حيواني، إنما المؤلف قصد يعكس بيه العالم الواقعي".

في كليلة ودمنة، وفق ما يروي "نجيب" فإن الكاتب مثل السلطان والوزراء، بالثعلب والأسد، الثعلب مثلًا كان يمثل دور الوزير في حكمته ودهائه، لكن يجب أن يحافظ الكاتب على عالمه الحيواني، وإلا فقد القدرة على إقناع القارئ، مضيفًا: "ميصحش واحد يقوله إزاي تخلي معالي الوزير ينبش في الزبالة.. التعلب اللي بينبش مش الوزير، المشكلة أنهم جم في الرمز واعتبروه المرموز، دا خطأ في القراءة".

يتابع "محفوظ": "لو افترضنا أن الشخصيات في الرواية تعكس حياة الأنبياء، فهي تعكس الخير، فكل بطل في الرواية صنع ثورة لتحقيق الخير".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ما العقوبات التي تنتظر سعد لمجرد حال ثبوت تهمة الاغتصاب بحقه

ما العقوبات التي تنتظر سعد لمجرد حال ثبوت تهمة الاغتصاب بحقه

أعلنت النيابة الفرنسية أنها فتحت تحقيقا مع الفنان سعد لمجرد، بعد أن أوقف، صباح الأحد، حينما تقدمت امرأة بشكوى تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها
بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، الذي أقيم اليوم بأحد القرى السياحية بالساحل الشمالي....
الليلة.. "صلاح" على موعد مع التاريخ

الليلة.. "صلاح" على موعد مع التاريخ

ينتظر النجم المصري محمد صلاح ليلة تاريخية ، مساء الخميس، في حال تم تتويجه بلقب أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018
ليلة "صلاح".. الأول "نكد على اتحاد الكرة" والثاني "زعل الزملكاوية"

ليلة "صلاح".. الأول "نكد على اتحاد الكرة" والثاني "زعل الزملكاوية"

ليلة ساخنة قضتها الجماهير المصرية من عشاق الساحرة المستديرة، بدأت بأزمة طلت برأسها من "تويتر" في إنجلترا، واشتعلت في الجبلاية، مقر اتحاد الكرة المصري بالقاهرة
مشروب "عبقري" ينقي جسمك من السموم.. تعرف عليه

مشروب "عبقري" ينقي جسمك من السموم.. تعرف عليه

انتشار السموم داخل الجسم يتسبب في ظهور أنواع من الحساسية وحب الشباب والشعور بالإجهاد طوال الوقت، وعادة يتخلص الجسم من السموم داخله عن طريق الكبد والكلى والأمعاء