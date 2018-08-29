آخر الأخبار

"الأدب رسالة روحية مقدسة".. أبرز تصريحات الأديب نجيب محفوظ التلفزيونية

"الأدب رسالة روحية مقدسة".. أبرز تصريحات الأديب نجيب محفوظ التلفزيونية

خرج منها نجيب محفوظ وهيكل والعقاد وطه حسين.. الجمالية "مهد الأدباء"

خرج منها نجيب محفوظ وهيكل والعقاد وطه حسين.. الجمالية "مهد الأدباء"

جولة في أبرز مقولات نجيب محفوظ: لا يستقر الرجل حتى يتزوج

جولة في أبرز مقولات نجيب محفوظ: لا يستقر الرجل حتى يتزوج

بالفيديو| أسد يهاجم مدربه في سيرك بموسكو.. ويصيبه

بالفيديو| أسد يهاجم مدربه في سيرك بموسكو.. ويصيبه

بالفيديو| أسد يهاجم مدربه في سيرك بموسكو.. ويصيبه

اليوم AM 08:53
اسد يهاجم مدربه

اسد يهاجم مدربه

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

بالفيديو| مزّق ذراعه.. لحظة هجوم أسد على مروضه

بالفيديو| مزّق ذراعه.. لحظة هجوم أسد على مروضه

بالفيديو| امرأة تعود إلى منزلها فتتفاجأ بوجود أسد

بالفيديو| امرأة تعود إلى منزلها فتتفاجأ بوجود أسد

بالفيديو| نمر يهاجم أسدا في سيرك روسي

بالفيديو| نمر يهاجم أسدا في سيرك روسي

بالفيديو| فيل يسقط على الجمهور في سيرك ألماني

بالفيديو| فيل يسقط على الجمهور في سيرك ألماني

هاجم أسد مدرب في سيرك موسكو خلال تدريبه ومجموعة أخرى على إحدى اللوحات الفنية قبل العرض أمام الجمهور، بحسب وكالة "سبوتنيك".

ووقع الحادث أثناء عملية إخلاء الحلبة من الأسود، ليتمرد أحد الأسود على المدرب ويرفض الخروج ويبادر بالهجوم عليه، لكن الأخير استطاع تجنب الهجوم المتوحش وانتهى الحادث بتعرضه لإصابة في يده فقط.

На участника предстоящего Всемирного циркового фестиваля «ИДОЛ-2018» напал лев. Дрессировщик Алексей Макаренко @sergeevichma , который вместе со своей супругой Ольгой Борисовой будет участвовать в главном цирковом конкурсе страны, подвергся нападению льва. Инцидент произошел 27 августа в Большом Московском цирке @greatcircus_ru в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж. По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке. Но один из львов стал преследовать собрата, когда тот уже зашел в коридор, ведущий к вольерам. Ассистенты вовремя перегородили ему дорогу, чтобы избежать драки между хищниками. И разгневанный подобными действиями лев тут же набросился на дрессировщика Алексея Макаренко. Но, к счастью, травмировал его не сильно: порвал руку. Врачи заверили, что на данный момент здоровью дрессировщика ничего не угрожает. Напомним, что Фестиваль «ИДОЛ» ежегодно проходит в Большом Московском цирке. В этот раз сюда съедутся 130 участников из 13 стран. Более 20-ти ярких неповторимых номеров, прошедших кастинг отборочной комиссии фестиваля. Алексей Макаренко и Ольга Борисова представят на конкурсе Российскую Государственную цирковую компанию с аттракционом хищников «В садах Ривенделла». #бмц #БольшойМосковскийцирк #лев #львы #чп #левнапалнадрессировщика #нападениельва #хищник #идол #участникифестиваля #идол2018 #видеоскамернаблюдения #цирк #опасность #риск #макаренко #борисова #lions #curcus #репетиция#чп

A post shared by Эдгард Запашный (@zapashny.ru) on

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ما العقوبات التي تنتظر سعد لمجرد حال ثبوت تهمة الاغتصاب بحقه

ما العقوبات التي تنتظر سعد لمجرد حال ثبوت تهمة الاغتصاب بحقه

أعلنت النيابة الفرنسية أنها فتحت تحقيقا مع الفنان سعد لمجرد، بعد أن أوقف، صباح الأحد، حينما تقدمت امرأة بشكوى تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها
بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، الذي أقيم اليوم بأحد القرى السياحية بالساحل الشمالي....
الليلة.. "صلاح" على موعد مع التاريخ

الليلة.. "صلاح" على موعد مع التاريخ

ينتظر النجم المصري محمد صلاح ليلة تاريخية ، مساء الخميس، في حال تم تتويجه بلقب أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018
ليلة "صلاح".. الأول "نكد على اتحاد الكرة" والثاني "زعل الزملكاوية"

ليلة "صلاح".. الأول "نكد على اتحاد الكرة" والثاني "زعل الزملكاوية"

ليلة ساخنة قضتها الجماهير المصرية من عشاق الساحرة المستديرة، بدأت بأزمة طلت برأسها من "تويتر" في إنجلترا، واشتعلت في الجبلاية، مقر اتحاد الكرة المصري بالقاهرة
مشروب "عبقري" ينقي جسمك من السموم.. تعرف عليه

مشروب "عبقري" ينقي جسمك من السموم.. تعرف عليه

انتشار السموم داخل الجسم يتسبب في ظهور أنواع من الحساسية وحب الشباب والشعور بالإجهاد طوال الوقت، وعادة يتخلص الجسم من السموم داخله عن طريق الكبد والكلى والأمعاء