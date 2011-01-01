الليلة.. "صلاح" على موعد مع التاريخ

ينتظر النجم المصري محمد صلاح ليلة تاريخية، مساء اليوم الخميس، في حال تم تتويجه بلقب أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018.

والليلة تشهد إمارة "موناكو" الفرنسية، حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، للإعلان عن جوائز أفضل الاعبين واللاعبات والمدربين خلال الموسم الكروي الماضي، كما سيتم خلال نفس الحدث سحب قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن "يويفا" قبل أيام، أن اللاعب محمد صلاح وأفضل لاعب في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو واللاعب الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا، هم قوام القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وبحسب "سكاي نيوز" كانت الجائزة التي أقرها "اليويفا" في عام 2011، اكتسبت أهميتها بعد انضمام جائزة الكرة الذهبية إلى جائزة الاتحاد الدولي لأفضل لاعب في العالم عام 2010

ومنذ النسخة الأولى من جائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2011، بات صلاح جناح ليفربول أول لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم للقائمة النهائية المنافسة على اللقب، كما أصبح "محمد صلاح" أيضا صاحب الـ26 عاما أول لاعب مصري و عربي و أفريقي يتم اختياره للقائمة القصيرة للجائزة.