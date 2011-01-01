آخر الأخبار

الليلة.. "صلاح" على موعد مع التاريخ

الليلة.. "صلاح" على موعد مع التاريخ

صحيفة: فضائح تتسببت في خروج المنتخب الألماني من كأس العالم

صحيفة: فضائح تتسببت في خروج المنتخب الألماني من كأس العالم

بالفيديو| قائدة طائرة تخوض تحدي كيكي من طائرتها

بالفيديو| قائدة طائرة تخوض تحدي كيكي من طائرتها

خطر مرعب يقضي على أسطورة تلوث البحار بالبلاستيك

خطر مرعب يقضي على أسطورة تلوث البحار بالبلاستيك

الليلة.. "صلاح" على موعد مع التاريخ

اليوم AM 07:45
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

135 مدرباً وصحفياً اختاروا محمد صلاح لمنافسة «رونالدو ومودريتش» على لقب أفضل لاعب

135 مدرباً وصحفياً اختاروا محمد صلاح لمنافسة «رونالدو ومودريتش» على لقب أفضل لاعب

بالصور| آخرهم "صلاح".. 6 لاعبين مصريين اقتربوا من جائزة الكرة الذهبية

بالصور| آخرهم "صلاح".. 6 لاعبين مصريين اقتربوا من جائزة الكرة الذهبية

بالصور| هاني رمزي يؤكد انضمام محمد صلاح للمنتخب بمعسكر لقاء النيجر

بالصور| هاني رمزي يؤكد انضمام محمد صلاح للمنتخب بمعسكر لقاء النيجر

فرج عامر: محمد صلاح "فخر العرب".. ولا عزاء للجبلاية

فرج عامر: محمد صلاح "فخر العرب".. ولا عزاء للجبلاية

ينتظر النجم المصري محمد صلاح ليلة تاريخية، مساء اليوم الخميس، في حال تم تتويجه بلقب أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018.

والليلة تشهد إمارة "موناكو" الفرنسية، حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، للإعلان عن جوائز أفضل الاعبين واللاعبات والمدربين خلال الموسم الكروي الماضي، كما سيتم خلال نفس الحدث سحب قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن "يويفا" قبل أيام، أن اللاعب محمد صلاح وأفضل لاعب في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو واللاعب الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا، هم قوام القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وبحسب "سكاي نيوز" كانت الجائزة التي أقرها "اليويفا" في عام 2011، اكتسبت أهميتها بعد انضمام جائزة الكرة الذهبية إلى جائزة الاتحاد الدولي لأفضل لاعب في العالم عام 2010

ومنذ النسخة الأولى من جائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2011، بات صلاح جناح ليفربول أول لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم للقائمة النهائية المنافسة على اللقب، كما أصبح "محمد صلاح" أيضا صاحب الـ26 عاما أول لاعب مصري و عربي و أفريقي يتم اختياره للقائمة القصيرة للجائزة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ما العقوبات التي تنتظر سعد لمجرد حال ثبوت تهمة الاغتصاب بحقه

ما العقوبات التي تنتظر سعد لمجرد حال ثبوت تهمة الاغتصاب بحقه

أعلنت النيابة الفرنسية أنها فتحت تحقيقا مع الفنان سعد لمجرد، بعد أن أوقف، صباح الأحد، حينما تقدمت امرأة بشكوى تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها
بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، الذي أقيم اليوم بأحد القرى السياحية بالساحل الشمالي....
ليلة "صلاح".. الأول "نكد على اتحاد الكرة" والثاني "زعل الزملكاوية"

ليلة "صلاح".. الأول "نكد على اتحاد الكرة" والثاني "زعل الزملكاوية"

ليلة ساخنة قضتها الجماهير المصرية من عشاق الساحرة المستديرة، بدأت بأزمة طلت برأسها من "تويتر" في إنجلترا، واشتعلت في الجبلاية، مقر اتحاد الكرة المصري بالقاهرة
مشروب "عبقري" ينقي جسمك من السموم.. تعرف عليه

مشروب "عبقري" ينقي جسمك من السموم.. تعرف عليه

انتشار السموم داخل الجسم يتسبب في ظهور أنواع من الحساسية وحب الشباب والشعور بالإجهاد طوال الوقت، وعادة يتخلص الجسم من السموم داخله عن طريق الكبد والكلى والأمعاء
بعد إنجاب زوجته 9 أطفال.. رجل يكتشف أنه "عقيم"

بعد إنجاب زوجته 9 أطفال.. رجل يكتشف أنه "عقيم"

بعد تقدم الضحية بشكوى ضد زوجته يتهمها فيها بالخيانة الزوجية، أحال النائب العام في مدينة القنيطرة المغربية، الزوجين إلى المحكمة الابتدائية لمدينة سيدي سليمان