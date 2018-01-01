صحيفة: فضائح تتسببت في خروج المنتخب الألماني من كأس العالم

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اليوم AM 07:28
جمهور منتخب ألمانيا

جمهور منتخب ألمانيا

كتب: وكالات

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نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، خبرا تتحدث فيه عما وصفته بأسباب خروج المنتخب الألماني لكرة القدم من الدور الأول لبطولة كأس العالم الأخيرة، وبنتائج مخيبة للأمال.

فبحسب "سبوتينك"، ونقلا عن مصادر مقربة من المنتخب الألماني، قالت إن "العديد من التجاوزات ظهرت في معسكر المنتخب الألماني خلال إقامته في روسيا، وقالت صحيفة بيلد إن "عددا من اللاعبين وفي مقدمتهم "أنطوميو رودريغيز" و"جوليان دراكسلر"، بالإضافة لـ"تيمو فيرنر" لم يلتزموا بالتعليمات خلال المعسكر.

فقام اللاعبان  "دراكسلر"، "وروديغر"، باصطحاب ألعاب فيديو إلى المعسكر الكثير من الأشياء الشخصية، بالإضافة لقضاء اللاعب "دراكسلر" ساعات سهر حتى الصباح ، وهو يلعب ألعاب فيديو مما اضطر إدارة المنتخب للطلب من القائمين على الفندق قطع خدمة الإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى الساعات الطويلة التي كان يقضيها "تيمو فيرنر" في النوم، الأمر الذي دفعه في أحد الأيام إلى الذهاب للحصة التدريبية، دون أن يتناول وجبة الإفطار.

وقالت الصحيفة إن "المشكلة الأكبر التي حدثت في المنتخب، هي انقسامه لمعسكرين، الأول يضم اللاعبيين الفائزين بكأس العالم 2014، والمعسكر الثاني ضم اللاعبيين الجدد، ولم يكن هناك تواصل بين المعسكرين".

و قد سبق أن أثار المنتخب الألماني ضجة إعلامية كبيرة عندما قام كل من "مسعود أوزيل" و"إلكاي غوندوغان"، وكلاهما لاعبان في المنتخب الألماني، بإهداء قميصيهما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما عرض اللاعبين لانتقادات كبيرة قبل البطولة وضعتهم تحت ضغط نفسي كبير.

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