آخر الأخبار

"علاج جديد للعجز الجنسي للذكور".. أقوى من الفياجرا 12 مرة

"علاج جديد للعجز الجنسي للذكور".. أقوى من الفياجرا 12 مرة

محمد رمضان ينشر صورا لـ"تي شيرت" "نمبر وان" و"الديزل" على انستجرام

محمد رمضان ينشر صورا لـ"تي شيرت" "نمبر وان" و"الديزل" على انستجرام

يخترع أغرب قصة لإقناع امرأة بممارسة الجنس معه وإلا فسيموت

يخترع أغرب قصة لإقناع امرأة بممارسة الجنس معه وإلا فسيموت

بالصور| جريمة بشعة.. رجل يحرق كلبا على قيد الحياة ويتناول لحمه

بالصور| جريمة بشعة.. رجل يحرق كلبا على قيد الحياة ويتناول لحمه

بالصور| جريمة بشعة.. رجل يحرق كلبا على قيد الحياة ويتناول لحمه

اليوم PM 01:18
جريمة بشعة.. رجل يحرق كلبا على قيد الحياة ويتناول لحمه

جريمة بشعة.. رجل يحرق كلبا على قيد الحياة ويتناول لحمه

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

أخبار متعلقة

بالفيديو| كلب ينتظر صاحبته 19 يوما بعد حادث مقتلها

بالفيديو| كلب ينتظر صاحبته 19 يوما بعد حادث مقتلها

بالفيديو| كلب شرس يهاجم خروفا مربوطا ويحاول أكله حيا في بلبيس

بالفيديو| كلب شرس يهاجم خروفا مربوطا ويحاول أكله حيا في بلبيس

بالفيديو| كلب ينقذ "طفلة" من الغرق في فرنسا

بالفيديو| كلب ينقذ "طفلة" من الغرق في فرنسا

بالصور| تزوجت بـ"كلب" لطرد الروح الشريرة.. أغرب العادات حول العالم

بالصور| تزوجت بـ"كلب" لطرد الروح الشريرة.. أغرب العادات حول العالم

التقطت كاميرات المراقبة، رجل صيني وهو يقوم بحرق كلب صغير على قيد الحياة ثم قطع رأسه مع أحد زملائه حتى يتناول لحمه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت السيدة جين رئيسة إحدى المجموعات التي تهتم بالحيوانات عبر الإنترنت في جيوجيانج الموجودة في مقاطعة جيانجشي، إن الرجل قام بربط سلسلة حول عنق الكلب الذي كان ينبح بشدة ثم وضعه على النار حتى نفق.

وأوضحت جين، أنها رصدت تلك اللقطات مع أحد أصدقائها حتى يتم القبض على الرجل، وأرسلتها لمنظمة تهتم بحقوق رعاية الحيوان في الصين والتي قررت عدم إظهار لقطات الفيديو بسبب قسوتها.

وتمكنت جين من العثور على الرجل، الذي اعتذر فيما بعد عن سلوكه لمحبي الحيوانات ووعد بعد القيام بهذا الفعل ثانية.

وألقت الشرطة القبض عليه ولكنها أفرجت عنه بعد ذلك، لعدم وجود قانون في الصين يهتم بحماية الحيوان.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| شاب يشنق كلبا ويلتقط صورا معه.. و"الحصري": "مشروع قاتل"

بالفيديو| شاب يشنق كلبا ويلتقط صورا معه.. و"الحصري": "مشروع قاتل"

عرضت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صورًا لشاب يشنق كلبا.
ساعي بريد يعثر على 285 ألفا ويسلمهم لصاحبهم: "الضعف لم يتسلل لي"

ساعي بريد يعثر على 285 ألفا ويسلمهم لصاحبهم: "الضعف لم يتسلل لي"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، نموذجا جديدا للأمانة والشرف، متمثلًا في رضا أحمد ساعي البريد بمكتب بريد أورين
بين أمريكا وفرنسا.. 4 سقطات جنسية وقع فيها سعد لمجرد

بين أمريكا وفرنسا.. 4 سقطات جنسية وقع فيها سعد لمجرد

لم تكن واقعة اتهام الفنان المغربي سعد لمجرد الأخيرة بالتحرش الجنسي بباريس هي الأولى في مسيرته، حيث سبقتها 3 وقائع ارتبط خلالها اسم المطرب المغربي باتهامات
ما العقوبات التي تنتظر سعد لمجرد حال ثبوت تهمة الاغتصاب بحقه

ما العقوبات التي تنتظر سعد لمجرد حال ثبوت تهمة الاغتصاب بحقه

أعلنت النيابة الفرنسية أنها فتحت تحقيقا مع الفنان سعد لمجرد، بعد أن أوقف، صباح الأحد، حينما تقدمت امرأة بشكوى تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها
بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، الذي أقيم اليوم بأحد القرى السياحية بالساحل الشمالي....