غرائب وطرائف.. طائرة تهبط اضطراريا بسبب مسافر لا يتوقف عن إطلاق الريح
اضطر قائد طائرة متجهة من دبي إلى أمستردام إلى الهبوط بالعاصمة النمساوية فيينا، في واقعة غريبة من نوعها، حيث رفض أحد المسافرين التوقف عن أمر مقزز جدا، مما أزعج المسافرين.
ونقل موقع "يورو نيوز" عن صحيفة "دي تيلجراف الهولندية"، إن راكبين طلبا من المسافر التوقف عن إطلاق الريح إلا أنه لم ينصاع لمناشداتهما.
وتطور الموقف ليبدأ شجار بين المسافرين، مما دفع قائد الطائرة التابعة لشركة طيران ترانسافيا الهولندية للهبوط الاضطراري في فيينا.
وألقت الشرطة النمساوية القبض على أربعة مسافرين فور هبوط الطائرة بمطار فيينا.
وقال متحدث باسم ترانسافيا إنه تم منع الأشخاص الأربعة من السفر على رحلات الشركة مدى الحياة.
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