آخر الأخبار

"علاج جديد للعجز الجنسي للذكور".. أقوى من الفياجرا 12 مرة

"علاج جديد للعجز الجنسي للذكور".. أقوى من الفياجرا 12 مرة

محمد رمضان ينشر صورا لـ"تي شيرت" "نمبر وان" و"الديزل" على انستجرام

محمد رمضان ينشر صورا لـ"تي شيرت" "نمبر وان" و"الديزل" على انستجرام

يخترع أغرب قصة لإقناع امرأة بممارسة الجنس معه وإلا فسيموت

يخترع أغرب قصة لإقناع امرأة بممارسة الجنس معه وإلا فسيموت

بالصور| جريمة بشعة.. رجل يحرق كلبا على قيد الحياة ويتناول لحمه

بالصور| جريمة بشعة.. رجل يحرق كلبا على قيد الحياة ويتناول لحمه

بالفيديو| كلب يهوى السباحة والغطس يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اليوم PM 12:52
الكلب

الكلب

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

"زلابية أعماق البحر".. أحدث اكتشفات علماء البحار

"زلابية أعماق البحر".. أحدث اكتشفات علماء البحار

بالفيديو| طائر البطريق يغطس 32 دقيقة فى أعماق البحار بدون تنفس

بالفيديو| طائر البطريق يغطس 32 دقيقة فى أعماق البحار بدون تنفس

بالفيديو| كلب ينتظر صاحبته 19 يوما بعد حادث مقتلها

بالفيديو| كلب ينتظر صاحبته 19 يوما بعد حادث مقتلها

بالفيديو| وفاء منقطع النظير.. كلب يرافق صاحبته حتى في سيارة الإسعاف!

بالفيديو| وفاء منقطع النظير.. كلب يرافق صاحبته حتى في سيارة الإسعاف!

جذبت مشاهد فيديو لكلب من اليابان يعشق هواية الغطس تحت الماء والبحث عن المواد في الأعماق وانتشالها من هناك، قلوب وسائل التواصل الاجتماعي، وحصدت مئات آلاف المشاهدات على الإنترنت.

 

يعيش الكلب "جيل" ذو اللون الذهبي الذي ينتمي لفصيلة "الريتريفر" في اليابان مع كلب أخر من الفصيلة نفسها يدعى "لوتا"، يعيشان في كنف مالكهما، وغالبا ما يقوم الثلاثة معا بالتنزه في أحضان الطبيعة حيث يمكن للكلب "جيل" ممارسة هوايته المفضّلة، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

 

وعلى غير العادة لطبيعة الكلاب التي تأنف عادة الماء وتفضل العيش على البر، فإن الهواية المفضلة للكلب "جيل" هي السباحة والغوص إلى الأعماق، إذ يمكنه أن يقوم بحركات بهلوانية تحت الماء ويلتف حول نفسه عدة مرات.

كما يمكنه أن يمسك أنفاسه ويحبسها طالما كان تحت الماء، وكذلك فتح عينيه بحرية في الماء المالح والبحث في القاع عن كائنات وأشياء مختلفة وانتشال ما يعجبه منها وكل ما يثير فضوله في عالم أعماق البحار الغنية بأسرارها وأشيائها.

وحصدت بعض مقاطع الفيديو ما يزيد عن مئة ألف مشاهدة.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| شاب يشنق كلبا ويلتقط صورا معه.. و"الحصري": "مشروع قاتل"

بالفيديو| شاب يشنق كلبا ويلتقط صورا معه.. و"الحصري": "مشروع قاتل"

عرضت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صورًا لشاب يشنق كلبا.
ساعي بريد يعثر على 285 ألفا ويسلمهم لصاحبهم: "الضعف لم يتسلل لي"

ساعي بريد يعثر على 285 ألفا ويسلمهم لصاحبهم: "الضعف لم يتسلل لي"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، نموذجا جديدا للأمانة والشرف، متمثلًا في رضا أحمد ساعي البريد بمكتب بريد أورين
بين أمريكا وفرنسا.. 4 سقطات جنسية وقع فيها سعد لمجرد

بين أمريكا وفرنسا.. 4 سقطات جنسية وقع فيها سعد لمجرد

لم تكن واقعة اتهام الفنان المغربي سعد لمجرد الأخيرة بالتحرش الجنسي بباريس هي الأولى في مسيرته، حيث سبقتها 3 وقائع ارتبط خلالها اسم المطرب المغربي باتهامات
ما العقوبات التي تنتظر سعد لمجرد حال ثبوت تهمة الاغتصاب بحقه

ما العقوبات التي تنتظر سعد لمجرد حال ثبوت تهمة الاغتصاب بحقه

أعلنت النيابة الفرنسية أنها فتحت تحقيقا مع الفنان سعد لمجرد، بعد أن أوقف، صباح الأحد، حينما تقدمت امرأة بشكوى تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها
بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، الذي أقيم اليوم بأحد القرى السياحية بالساحل الشمالي....