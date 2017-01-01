ذهب لصرف راتبه فوجد نصف مليون دولار في حسابه وهذا ما فعله

هل تخيلت يوما أن تجد في حساب راتبك 500 ألف دولار أمريكي؟ هذا ما حدث مع موظف أسترالي وجد في حسابه 100 ضعف قيمة راتبه الحقيقي مع نهاية الشهر.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان من المقرر أن يتسلَّم الموظف راتباً تبلغ قيمته 5.000 دولار أمريكي فقط، لكن نتيجة لحدوث خطأ بشري ما، وضعت الفاصلة الرقمية بغير مكانها ليتسلَّم الموظف راتباً بلغت قيمته 500.000 دولار.

ولحُسن حظ الشركة، تطوّع الموظف بالإبلاغ عن الخطأ، وأعاد المبلغ إلى أصحابه؛ ما استدعى فتح تحقيق رسمي حول الحادثة الاستثنائية.

ووفقا لصحيفة "سبق" ألقت إدارة المديرية المسؤولية على خطأ بشري مزدوج، الأول يتمثل في إضافة الفاصلة في مكان خاطئ، والثاني في فشل اكتشاف الخطأ بعد حدوثه، وقبل تحويل الراتب الفلكي إلى حساب الموظف.

كما كشف مصدر في الحكومة الأسترالية، أن أخطاء تلك المديرية الحكومية، المرتبطة بتحويل المرتبات، قد وصلت إلى 743 عملية مشابهة، وذلك بين شهرَي يوليو 2017 ويناير 2018.

وحول إمكانية تكرار الحادثة، أكّد المصدر الرسمي اعتماد نظم معلوماتية جديدة، لتفادي حدوث أخطاء مشابهة في المستقبل.