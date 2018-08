احترس.. "واتسآب" تسمح لآخرين بقراءة رسائلك الخاصة

كشفت تقارير صحفية عما وصفته بـ"التحذير الخطير"، من التحديث الجديد لتطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب".

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه رغم مزاعم التشفير، إلا أن التحديث الجديد لـ"واتسآب" يسمح للآخرين بقراءة الرسائل الخاصة بأي مستخدم.

وأوضحت الصحيفة أن أحدث ميزات "واتسآب" يمكن أن يضعف أمنها، خاصة وأنها تمحي خاصية "التشفير" التي يتابهى بها التطبيق طوال السنوات الماضية.

وبحسب "سبوتنيك"، يعتمد "واتسآب" خاصية تشفير "من النهاية إلى النهاية"، والتي لا تسمح بأي طرف ثالث بالإطلاع على الرسائل المبعوثة بين طرفين، ولا يتم تخزينها أو إرسالها إلى أي من خوادم الشركة.

لكن "الإندبندنت" أشارت إلى أن الميزة الجديدة، التي يتمتع بها "واتسآب" في آخر تحديثات، والتي تتعلق بإمكانية تخزين الرسائل في نسخة احتياطية مقدمة من شركة "جوجل" الأمريكية يمكنها أن تكسر هذا التشفير، خاصة وأنه يتم تخزين المحادثات والدردشات على خوادم خارج "واتسآب"، ألا وهي خوادم "جوجل".

