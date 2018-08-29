احترس.. "واتسآب" تسمح لآخرين بقراءة رسائلك الخاصة

كشفت تقارير صحفية عما وصفته بـ"التحذير الخطير"، من التحديث الجديد لتطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب".

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه رغم مزاعم التشفير، إلا أن التحديث الجديد لـ"واتسآب" يسمح للآخرين بقراءة الرسائل الخاصة بأي مستخدم.

وأوضحت الصحيفة أن أحدث ميزات "واتسآب" يمكن أن يضعف أمنها، خاصة وأنها تمحي خاصية "التشفير" التي يتابهى بها التطبيق طوال السنوات الماضية.

وبحسب "سبوتنيك"، يعتمد "واتسآب" خاصية تشفير "من النهاية إلى النهاية"، والتي لا تسمح بأي طرف ثالث بالإطلاع على الرسائل المبعوثة بين طرفين، ولا يتم تخزينها أو إرسالها إلى أي من خوادم الشركة.

لكن "الإندبندنت" أشارت إلى أن الميزة الجديدة، التي يتمتع بها "واتسآب" في آخر تحديثات، والتي تتعلق بإمكانية تخزين الرسائل في نسخة احتياطية مقدمة من شركة "جوجل" الأمريكية يمكنها أن تكسر هذا التشفير، خاصة وأنه يتم تخزين المحادثات والدردشات على خوادم خارج "واتسآب"، ألا وهي خوادم "جوجل".

WhatsApp update brings backups that are not encrypted and so could allow people to read messages https://t.co/XLYSodkXFn :Auto pickup by wikyou — UKnewsV (@UKnewsV) August 29, 2018

وأعلن "واتسآب"، في وقت سابق، أن جميع النسخ الاحتياطية المقدمة من "جوجل" ستكون مجانية، ما يجعل رسائل المستخدمين الخاصة ليست آمنة بصورة كاملة، ويمكن لطرف ثالث أن يطلع على تلك الرسائل وجميع الصور ومقاطع الفيديو ونصوص الرسائل.

وتحذر "واتسآب" جميع المستخدمين، عند تخزينهم "نسخ احتياطية" من رسائلهم بأن تلك النسخ ليست محمية بصورة كاملة.

• الحل

ويمكن حل تلك المشكلة، في حالة رغبتك في المحافظة على خصوصيتك على "واتسآب"، اتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى خيار إدارة التطبيقات عبر "جوجل درايف".

- سيظهر لك قائمة التطبيقات المختلفة، التي يخزن "جوجل درايف" منها نسخا احتياطية، ومنها "واتسآب".

- اضغط على خيار "واتسآب" ثم احذفه.

- وانتقل إلى تطبيق "واتسآب"، واذهب إلى الإعدادات، وألغ أي احتمالية لتسجيل نسخ احتياطية مستقبلا على "جوجل درايف".